第十八屆閩臺陳靖姑民俗文化交流在福州市倉山盛大舉行

▲姑民俗文化交流活動福州啟動。圖為閩台陳靖姑文化會香頌典儀式。

【本報大陸新聞中心 報導】由福州市文化和旅遊局和福州倉山區政府主辦的第十八屆閩臺陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動，日前在福州倉山區中洲島啟動，閩臺兩地及海絲沿線文化學者、宮廟代表、非遺專家等齊聚一堂。據介紹，陳靖姑信俗起源於福州倉山，為大陸國家級非物質文化遺產名錄，本次活動被國臺辦列為2025年重點交流專案。

▲陳靖姑是守護婦幼的精神象徵，受閩臺與東南亞地區許多信眾敬拜。

臨水夫人陳靖姑被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」，是福建最有影響力的陸上女神歷經千年傳承。本屆活動以「南臺臨水 海絲傳福」為主題，通過十大特色環節構建交流平臺，本屆交流活動將舉辦「臨水故里祖地牆」揭幕儀式，這面由兩岸宮廟共同認證、建設的文化牆，鐫刻著閩臺及海外眾多陳靖姑宮廟的名稱與文化印記，將永久矗立于福州陳靖姑故居廣場。

廣告 廣告

當天上午，現場按照傳統禮儀面向順天聖母金身舉行會香頌典儀式，來自海峽兩岸及海絲沿線國家陳靖姑宮廟的代表共同參與。台灣傳統文化促進協會理事長王億鳳表示，順天聖母故里位於福州倉山，兩岸文化信仰與鄉土情懷同源同根。她長期致力於臨水文化傳播，希望讓順天聖母的文化光芒傳播得更遠，讓臨水文化走向全世界。

▲第十八屆閩臺陳靖姑民俗文化交流在倉山開幕。

陳靖姑是守護婦幼的精神象徵，其信仰隨福建先民『下南洋』紮根馬來西亞，當地臨水宮分殿香火旺盛，是海外華人聯結故土的精神寄託。馬中民俗文旅總商會廖利女說順天聖母信仰是閩台同胞，與海外華僑長久以來的的精神聯繫橋樑。

當天，來自閩台的嘉賓在文化、民俗、藝術等多方面開展交流互動，活動還首次舉辦閩台陳靖姑故里國潮集市。活動期間，閩臺兩地與會人員將在文化、民俗、藝術等多方面進行深度交流互動，並舉辦兩岸陳靖姑祭祀標準認定討論會、兩岸陳靖姑宮廟敘緣會、閩台陳靖姑宮廟結對子行動等形式多樣的文化交流活動接連展開。（照片記者蔡叔涓翻攝）