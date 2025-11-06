第十六回：天燈鬼立像

日本國寶天燈鬼立像收藏於興福寺。常被四大天王踩在腳下的邪鬼如今托舉起燈籠，照亮佛前。強悍中帶著一絲莫名哀愁的神態，令人印象深刻。

那竭盡全力在訴說著什麼的絕望神情，令人為之震撼。

天燈鬼立像安置於奈良興福寺國寶館內。與龍燈鬼立像構成一對，在鎌倉時代是用於西金堂佛壇照明的。邪鬼是觸犯佛法的妖魔鬼怪，所以在佛教造像中經常被四大天王（持國天、增長天、廣目天和多聞天）踩在腳下。然而，這尊天燈鬼卻像是贖罪一般托舉起燈籠，為昏暗的佛堂點亮一盞明燈。

頭上的雙角和額前的第3隻眼，想必代表著當時人們心目中的鬼怪形象。眼睛採用的是鎌倉時代常用的將水晶嵌入眼部的玉眼工藝，透露出威嚴的氣勢，從嘴巴大張的表情可以感受到其驅趕其他邪鬼的堅定意志。

「阿」在梵語中為開口首音，而「吽」為閉口尾音，二者合為「阿吽」，象徵萬物的起始與終結。天燈鬼張口，龍燈鬼閉口，兩尊造像合起來表達「阿吽」之義。這種形制一般常見於仁王像和狛犬，而以鬼怪的形象呈現「阿吽」的雕像則非常罕見。

這尊通體施以紅漆的雕像採用扁柏拼接工藝製作而成。因為身體大幅傾斜難以保持平衡，所以上半身和下半身分開雕刻，在腰間進行拼接以穩定重心。此外，為了減輕重量，還將內部掏空，形成空心結構，這樣也可以有效防止乾裂。

天燈鬼像（右）張口，龍燈鬼像閉口，二者合起來表達阿吽之義

緊握的右拳和肌肉發達的右臂強勁有力，千錘百煉的胸肌更是魄力十足。以左腳為支點，右腳向外踏出，仔細觀察，會發現左腳拇趾微微翹起。通過表現腳趾的動態，讓人感受到燈籠的重量感。如此精妙的細節刻畫實在是讓人欽佩。圍在腰間的獸皮更是增添了幾分粗獷豪放之氣。

據傳，與之配對的龍燈鬼像內有銘文記載道，佛像為運慶的三兒子康辨於1215年製作。由此可以證實，這尊天燈鬼造像確實出自慶派佛像工匠之手。

從已懺悔罪業的天燈鬼口中，究竟會發出怎樣的呐喊之聲呢？

天燈鬼立像

像高：78.2cm 時代：鎌倉時代 收藏：興福寺 指定：國寶（指定名「木造 天燈鬼立像」）

標題圖片：天燈鬼立像（興福寺藏）

拍攝：六田知弘

六田知弘 [作者簡介]

攝影家。1956年出生於日本奈良縣。1980年，早稻田大學教育學院畢業。以「人和宇宙、自然之間的根源性關聯」為主題，以人、風土、建築物、石頭、水、牆壁、東日本大地震的受災物等各種事物為對象展開攝影活動。凸顯內在精神面的佛像攝影作品尤其備受海內外讚譽。主要攝影作品集有《雲岡石窟：佛宇宙》（2010年，富山房國際）、《羅馬式建築：光影中的隱匿之物》（2017年，生活之友社）、《佛宇宙》（2020年，同前）、《運慶》（2023年，求龍堂）等。www.muda-photo.com