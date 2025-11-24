第十六屆世南聯大會在廣州舉辦 逾千名世界南安人共赴發展約

▲第十六屆世南聯大會在廣州舉辦世界南安人共赴發展約。

【本報大陸新聞中心 報導】第十六屆世界南安同鄉聯誼懇親大會在廣州舉辦，吸引了超1500名海內外南安籍僑領、企業家、港澳臺代表及青年代表等齊聚大灣區廣州，大會以「聚僑賦能、商聯天下、情系南安、逐夢成功」為主題，凝聚發展共識，在務實合作中擘畫美好藍圖。

福建省泉州南安作為著名僑鄉，擁有海外僑胞和港澳臺同胞超400萬人，海外社團337個覆蓋47個國家172座城市，海外創辦企業超10萬家，年創造經濟總量超3000億美元，僑力資源助力福建和南安多方面發展，及為家鄉融入全球發展之「活水之源」。

▲第十六屆世界南安同鄉聯誼懇親大會齊聚海內外南安人同聚一堂。

大會期間，首屆「移動世南聯、世界大巡展」南安市產業展精彩亮相，集結水暖消防、家居傢俱等多個關鍵產業的25家本土企業，全方位展示南安製造實力；助力南安內外貿高品質發展交流會暨僑商供采對接會舉辦，請來知名專家學者圍繞全球經濟變局、新質生產力與產業升級等主題分享見解，現場簽約項目12個，意向總投資金額達105億元(人民幣，下同)。

據悉，自1992年首屆舉辦以來，世界南安同鄉聯誼懇親大會已連續成功舉辦16屆，逐步成長為聯結鄉情、彙聚僑力、促進合作、賦能發展的標誌性平臺，為南安深化對外交流合作、實現高品質發展注入持續動力。當晚，「南安市僑商服務中心」、「粵港澳大灣區（廣州站）南安籍青年菁英交流基地」等多個僑商服務、聯絡機構同步授牌，世界南安青年菁英匯通過實戰分享、對話互動等形式，為南安發展培育青年力量。

▲福建南安人很團結，齊聚僑力資源助力福建和南安多方面發展。

南安市委書記張桂森表示，「南安人」這一共同身份承載著愛拼會贏的成功精神、海納百川的開闊格局與愛國愛鄉的家國情懷，74個全球異地商會、337個海外僑團構建的「世界南安人版圖」，是聯結家鄉與世界的重要橋樑。面向未來，南安將全面融入廈漳泉都市圈，佈局「科創帶、產業帶、現代生產性服務業帶」三大產業佈局，再投近百億元實施教育醫療養老工程包。誠邀海內外鄉親共赴「來南安、會成功」的發展之約。

近年來，南安持續深化聚僑引僑和南商回歸行動，近三年累計吸引海外僑親考察團47個、2222人次，簽約招商專案38個、計畫總投資231.2億元，僑力資源正加速轉化為高品質發展動能。(圖主辦方提供)