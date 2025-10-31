第十六屆兩岸文博會福建館強調融合科技、非遺、文旅、創意於一體 展示福建新形象

▲第十六屆兩岸文博會福建館內展示八閩文化很吸引展會人潮。

【記者 蔡叔涓／福建廈門 報導】 第十六屆海峽兩岸文博會除了強調是彙聚兩岸文創精華，共築文化交流與產業合作平臺，近來最流行的AI科技也必須加進來，特別標榜了「AI與藝術融合」，各類科技成果同步亮相成為本屆展會突出亮點，讓觀眾直觀感受數位技術與文化產業的深度融合。

其中省福建館強調他們的主題是「在提升文化影響力 展示福建新形象上久久為功」，強調以科技為筆、文化為墨，融合科技、非遺、文旅、創意於一體，打造一個「可體驗、可傳播、可帶走」的閩式文化新空間，呈現福建文化產業創新成果與文化魅力。

福建館展示的是彙聚福建全省百家企業、千件匠心優品，還安排了10+場帶貨直播、不間斷文化展演，讓文化部只是靜態活動，而是結合視覺震撼到互動體驗，並將文化鑑賞轉化為可直接消費的臨場感。

▲福建館中的「鎮館之寶」來自德化製作的1:1打造的「白瓷汽車雕塑」。

其中一件本屆文博會的「鎮館之寶」，就是來自福建瓷都德化製造的「白瓷汽車雕塑」，在現場特別受到矚目，引爆話題。這件來自德化縣陸升集團1:1打造的「白瓷汽車雕塑」 ——長5.51公尺、寬2.15公尺、高1.39公尺，創下「最大的汽車造型陶瓷雕塑」的金氏世界紀錄。

據悉，為了完成這件作品，動用了50名工匠，克服了龐大體積和複雜造型的燒制難題，歷經11個月實驗才最終成功，潔白的瓷身、流暢的線條，既展現了德化陶瓷的精湛工藝，又打破了傳統陶瓷的應用邊界。

▲福建館強調融合科技、非遺、文旅、創意於一體。

當然，在福建館內必不可少的是要展示一下「八閩文化大觀園」，通過升級展陳空間與手法，用真房屋、真山水、真草木、真動物等構建出移步換景的園林情境。步入其中，看水池裡漂浮的陶瓷花，金魚與小龜徜徉其間，仿佛走進一座活的福建文化博物館。

館內石雕、木雕、木藝傢俱等工藝精品與精品圖書相得益彰，展現福建傳統匠人的巧思與技藝；古琴演奏、茶藝表演、香道體驗、泉州花燈、剪紙互動、惠安影雕等非遺項目輪番呈現，Art藝術+AI智慧的結合讓許多非遺文化藝術更加有趣。（照片記者蔡叔涓攝）