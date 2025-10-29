第十六屆津台投資合作洽談會開幕

以「融合新發展共創新未來」為主題的第十六屆津台投資合作洽談會（以下簡稱「津台會」）昨（廿九）日在天津開幕，兩岸各界八百多位代表齊聚，共商經貿與發展機遇。

本屆津台會於十月廿八日至卅一日舉辦，將圍繞人工智能、商貿文旅、生物醫藥、大健康與運動、現代都市型農業等產業發展新合作，舉辦兩岸青年就業創業發展交流會、京津冀台大健康產業交流會等活動，推動津台產業對接合作，並開展多項民間交流。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，我們積極致力於促進兩岸經濟文化交流合作，厚植共同利益，深化融合發展，融洽彼此感情，促進心靈契合，為台灣同胞創造更好發展機遇、分享更多發展成果。

天津市委副書記、市長張工表示，推動津台各領域交往交流，落實惠台利民政策，敞開懷抱歡迎台灣有志之士逐夢津城。

中國國民黨候任副主席蕭旭岑說，天津「古今交融，融貫中西」，是個有著獨特魅力的城市，既有深厚歷史文化底蘊，又同時展現包容、開放、創新厚度。「希望台灣的年輕朋友，多來大陸走動，多來大陸看看。」

津台會自二○○八年創辦以來，已成功舉辦十五屆，累計促成簽約台資項目三百五十餘個，達成意向投資額約壹仟貳佰卅八億元。自廿世紀八十年代第一家台企落戶天津以來，兩千六百九十五家台資企業、眾多台灣同胞來津投資，津台經貿合作持續深化，人員往來愈加密切。