第十六屆海峽兩岸文博會廈門登場 往年亮點臺灣各大學設計展示區空白成缺憾！

▲ ▲今年文博會只看到大陸廈門大學、福州大學等十多所大陸高校，臺灣的大學院校師生作品展示，今年是完全空白。

【記者 蔡叔涓／廈門 報導】一年一度的兩岸文化產業博覽交易會30日在廈門登場，主辦單位宣稱臺灣預計有200多個機構、行業協會和品牌企業以及500多位專家學者、專業客商、臺青代表等跨海參加。但是，在今日的展覽現場明顯熱鬧度與人氣是不如往年，尤其是以往備受矚目的兩岸大學展示區，只看到大陸廈門大學、福州大學等十多所大陸高校，曾經很吸睛的臺灣的大學設計作品展示，今年是完全空白。

兩岸文化產業博覽交易會舉辦到今年已經是第十六屆，最是風風火火的當然是兩岸交流最為頻密的那幾年，也就是民進黨蔡英文政府尚未上台執政之前，那時臺灣幾所大學院校相繼在國際設計大賽中獲獎，臺灣大學生的創意和設計水準備受矚目。

▲臺青和臺灣的大學生參加文博會著重的是交流與學習。

廈門海峽兩岸文博會因此特別在展會中開闢一區「兩岸大學生展示區」，包括臺灣設計科系著名的實踐大學、東海大學、銘傳大學和北藝大等學校，都有學校設計科系、美術系教授帶領學生和作品到廈門參展，一方面展現臺灣大學教育師資與學生雙重優秀品質，另一方面讓兩岸學生面對面的交流學習。

今年，第十六屆海峽兩岸文博會設立了「兩岸高校設計展」及「臺灣潮流文創展」，大會指出吸引了大陸30多所高校參與，將近500件創意作品亮相，這些作品融合傳統文化與現代設計，展現青年創意活力。

但是，若是臺灣的學校師生參加便是以個人名義參加，無法由學校名義組隊或是報名參加。原因就是民進黨政府政策性的阻攔臺灣大學院校及師生，與大陸高校進行往來交流，即使這是文化設計方面的創意與藝術交流，也不被允許。

▲第十六屆海峽兩岸文博會廈門登場展示許多新穎設計作品。

所以，多年來都是廈門海峽兩岸文博會中，十分吸引參觀者的兩岸大學展示館區，今年臺灣的大學院校是完全缺席。

就事論事，臺灣的大學院校缺席廈門文博會損失最大的，不是大陸主辦單位、不是臺灣的各大學，而是臺灣喜歡創意設計的師生們。曾經在前些年參加廈門文博會的臺灣大學生，接受記者訪問時說了自己參展心得，他表示一方面擴展視野，二方面看看別人的設計作品，增進自己的創意和設計靈感。

臺青大學生表示，設計科系的學生就是要多方面吸收設計新思維，多方面看別人的作品，能夠有幾會參加展出或設計比賽就是淬練自己，原先都是歐洲等國家地區的參賽和展出機會多，但去那麼遠地區各項成本不菲，機會較少；近年來，大陸這邊有許多創意設計的比賽和參展觀摩機會，給他們帶來許多參展與學習機會。

都說，「再苦也不能苦孩子」，希望這樣的心聲民進黨執政當局可以聽進去，不要再以意識形態掛帥的政策，妨礙了臺灣學生的學習、參展、和交流機會。(照片記者蔡叔涓攝)