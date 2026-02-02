第十四屆專業英文詞彙與聽寫說能力大賽成績揭曉 基隆二信應用外語科榮獲全國冠軍

第十四屆專業英文詞彙與聽寫說能力大賽成績揭曉，二信高中應用外語科除榮獲全國冠軍外，另高二學生劉又儀、鄒華、陳柏熏（由右至左）也分別獲得個人獎。（記者趙智偉翻攝）

▲第十四屆專業英文詞彙與聽寫說能力大賽成績揭曉，二信高中應用外語科除榮獲全國冠軍外，另高二學生劉又儀、鄒華、陳柏熏（由右至左）也分別獲得個人獎。（記者趙智偉翻攝）

基隆市二信高中應用外語科在第十四屆「專業英日文詞彙（ESP）與聽寫說能力大賽」全國總決賽表現亮眼，一舉拿下「專業英文詞彙組(商業與管理科目)」高中職團體冠軍，另有3名參賽學生獲得個人獎，團體與個人佳績，展現二信高中在語言專業領域教學的深厚實力。

廣告 廣告

第十四屆「專業英日文詞彙（ESP）與聽寫說能力大賽」日前在全國各區域舉行初賽，各區域冠亞軍入圍全國總決賽，由於報名初賽的團體與個人眾多，讓初賽過程中，便競爭激烈。

基隆市二信高中高二學生鄒華，以北一區冠軍之姿在「專業英文詞彙組（PVQC）」全國決賽中得到滿分成績，但卻以作答速度些微秒差，惜居亞軍；另高二學生劉又儀、陳柏熏也同樣表現出色，雙雙榮獲全國總決賽季軍。

二信高中指出，該校應用外語科參加英文組決賽的三位同學，對於能夠獲得全國總決賽團體冠軍均深感榮幸，且充滿成就感；參賽學生在備賽期間，無論放學後或假日，團隊成員都投入大量時間反覆熟悉專業單字、練習聽寫與打字速度，常常在深夜還有參賽同學回傳練習結果，堅韌的拼勁，讓指導老師相當欣慰。

榮獲個人獎全國亞軍的鄒華，從校內比賽到北一區初賽，直至全國決賽，成績都是滿分，雖然在決賽中因作答速度稍慢，而與冠軍擦身而過，但他仍坦然的指出，長時間反覆練習與狀態調整的過程雖然辛苦，但能在全國舞台上證明自己的努力沒有白費，對未來的學習絕對是一大激勵。

指導老師王玉婷指出，這次參賽項目為「商業與管理」類科，屬於專業英日文（ESP）競賽中競爭最為激烈的類組之一，詞彙量高達約1514字，報名人數眾多，區域賽與全國賽都需要接近滿分的正確率，並以答題秒差決定名次，對外語科學生而言，非其本科專業的商管專業詞彙難度更高，挑戰性十足。

二信高中應用外語科主任蕭德娟表示，這次參賽的團隊，自暑假起便展開密集訓練，過程中曾有學生因難度過高而萌生退意，但在教師群不斷鼓勵下，學生們無論平日或假日，都願意每日投入近一小時練習，遇到挫折彼此打氣、主動討論，最終成功站上全國決賽舞台，並奪得團體總冠軍，充分展現二信高中應用外語科「互學共學、榮譽同行」的教育成果。