第十四屆專業英文詞彙與聽寫說能力大賽 二信外語科獲全國冠軍

（記者林富貴／基隆報導）第十四屆「專業英日文詞彙（ESP）與聽寫說能力大賽」全國成績日前公布，基隆市二信高中應用外語科表現亮眼，從初賽到全國總決賽過程中發揮個人戰鬥力及團體合作力，憑著榮譽心一路堅持師生互學共學的態度，在全國眾多強隊中的激烈競爭中一舉拿下「專業英文詞彙組(商業與管理科目)」高中職團體冠軍，加上三項個人獎成為頒獎當天全場焦點，充分展現該校在語言專業領域的深厚實力。

圖／二信高中提供。

是項全國決賽須是各區域賽冠亞軍才有資格參加，二信高中高二學生鄒華以北一區冠軍之姿於「專業英文詞彙組（PVQC）」全國決賽中得到滿分成績，僅以作答速度些微秒差惜居亞軍，競爭之激烈可見一般；同班同學劉又儀與陳柏熏亦表現出色，雙雙榮獲全國總決賽季軍。

由國立台灣師範大學、國立台灣科學教育館及新北市政府教育局共同主辦的「專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽」，其目的為配合行政院2030雙語政策、教育部高教深耕計畫、大專校院學生雙語化學習計畫（BEST）及十二年國教新課綱，透過競賽方式強化學生生活與職場專業英語及日語之「讀、聽、寫、說」能力，縮短學用落差，培養具國際競爭力與移動力的人才。

二信高中應外科參與英文組決賽的三位學生表示，能夠獲得全國總決賽團體冠軍深感榮幸且充滿成就感。備賽期間，無論放學後或假日，團隊成員皆投入大量時間反覆熟悉專業單字、練習聽寫與打字速度，在師生團隊組建的練習群組中，直到深夜還常見選手回傳當晚練習結果，指導老師也是看到回傳訊息才安心休息。就是在這般互相砥礪的良性競爭中，大家都不服輸也不敢懈怠，為共同目標努力打拼，這份學習歷程成為難能可貴的收穫。

榮獲個人獎全國亞軍的鄒華，從校內初賽到北一區賽以至全國決賽，成績都是滿分，雖然此次因作答速度稍慢而與冠軍擦身而過，心情難免複雜，但也因此更深刻體會「人外有人、天外有天」。他指出，長時間反覆練習與狀態調整的過程雖然辛苦，但能在全國舞台上證明自己的努力沒有白費，對未來學習是一大激勵。

指導老師王玉婷說明，此次參賽項目為「商業與管理」類科，屬於專業英日文（ESP）競賽中競爭最為激烈的類組之一，詞彙量高達約1,514字，報名人數眾多，區域賽與全國賽皆需接近滿分的正確率，並以答題秒差決定名次，對外語科學生而言，非其本科專業的商管專業詞彙難度更高，挑戰性十足。

二信高中應用外語科主任蕭德娟表示，團隊自暑假起即展開密集訓練，過程中曾有學生因難度過高而萌生退意，但在教師群不斷鼓勵下，學生們無論平日或假日，皆願意每日投入近一小時練習，遇到挫折彼此打氣、主動討論，最終一步一腳印，成功站上全國舞台奪得團體總冠軍，充分展現二信高中應用外語科「互學共學、榮譽同行」的教育成果。

