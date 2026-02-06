第十四屆府城普濟燈會點亮台南 千盞彩燈串起國際光之旅

台南年度元宵盛事「第十四屆府城普濟燈會」將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿與國華街一帶登場。今年燈會延續由民間自主發起、街區共同參與的特色，集結超過1,800顆由民眾與學生親手彩繪的燈籠，將老城巷弄妝點成一片溫暖燈海，也為新的一年點亮祝福與希望。

圖說：彩繪燈高掛街區繽紛熱鬧，展現普濟燈會濃厚在地氛圍。(圖片來源/台南市政府提供)

主辦單位指出，燈會依循傳統歲時祭儀，在農曆十二月廿五日「開廟門迎神」時揭開序幕，象徵迎春納福。今年以「燈火交織：跨越台南、米蘭、日本的光之旅」為主題，不僅呈現在地節慶文化，也將台南燈藝推向國際舞台。燈會作品獲邀前往義大利米蘭設計周「CASA TAIWAN」及日本仙台展出，從府城廟埕出發，展開一場橫跨歐亞的文化交流行動。

圖說：黃偉哲表示，普濟燈會被票選為台灣十大燈會之一，今年獲邀至義大利、日本展出，享譽國際。(圖片來源/台南市政府提供)

今年主燈〈等一下馬〉由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，以幽默且具反差感的形式呈現，傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為新年注入輕鬆而溫暖的氣息。現場同時設置「日本宮城・仙台燈籠區」，延續台日燈藝交流成果，展現地方文化與國際友誼交織的光景。

在地學校與社區團體也共襄盛舉，「剪紙巷」燈區由學生以青春為題創作，透過色彩與圖樣描繪成長記憶，讓燈會多了世代共創的溫度。開幕當天將頒發創意彩繪花燈比賽獎項，並邀請來自日本仙台的作品共同參與，讓燈海更添國際色彩。

三月七日閉幕夜，百年歷史的南管樂團將在廟埕演出傳統樂曲，為燈會畫下充滿古意與人情味的句點。從白日街景到夜晚燈影，普濟燈會讓人走進巷弄，也走進台南深厚的文化底蘊。

