第十四屆府城普濟燈會 12日燈火交織盛大登場

▲2026第十四屆普濟燈會-國華街燈區。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】開啟臺南年節的重大盛事—「第十四屆府城普濟燈會」，將於2月12日在臺南市中西區「普濟殿」盛大登場。燈會依循傳統歲時祭典，於農曆十二月廿五日「開廟門迎神」之時，透過點亮普濟殿及周邊燈區，匯集來自各地超過 1,800 顆由民眾親手彩繪的創意巧思燈籠，象徵新一年平安與繁榮的啟航。

第十四屆燈會以「燈火交織：跨越臺南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，展現強大的文化行動力、國際觀光與城市交流的實力。受義大利台商協會邀請，普濟燈會今年將首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」。屆時除了展出獲獎花燈，現場更規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動。此次巡展將從臺灣臺南普濟殿（2/12-3/7）起跑，接力至義大利米蘭Artemadia（4/21-4/26），最後於日本仙台AQUAIGNIS（7/24-8/23）綻放，實踐「越在地，越國際」的文化行動。黃偉哲市長特別提到他1月31日才剛前往日本福岡的「台灣祭in福岡2026」推廣臺南農特產，現場正是以普濟殿的燈籠做布置，燦爛燈海及臺南美食吸引了在場民眾的眼球及味蕾，讓臺南觀光走向國際，也讓外國遊客更想走進臺南，是很棒的城市外交。

本屆主燈作品〈等一下馬〉，由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作。作品在南海醫事檢驗所與全訊科技股份有限公司襄贊支持下，以幽默且具反差感的形式呈現，傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為馬年帶來溫暖祝福。

此外，燈會亦延續去年度國際燈藝交流成果，設置「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會・點亮臺南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區 AQUAIGNIS 仙台 建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。

在開幕典禮當日（2/12）亦同步舉行「2026 臺南市普濟燈會議長盃創意彩繪花燈比賽頒獎典禮」，今年更有臺南市友誼城市—日本宮城縣仙台市200件作品共同參與國際共創，並由榮美金鬱金香酒店特別加碼設立三項國際友誼獎，為燈會注入更多跨文化能量。

在地共創同樣是今年的重要亮點。「剪紙巷」展區特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長。孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，將青春轉化為可觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。

今年的燈會將持續至3月7日，閉幕當晚也將由擁有百年歷史的「振聲社南管樂團」演出經典南管樂曲，並邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰，以月琴演奏創作臺語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華，為本屆燈會畫下溫暖而深刻的句點。

【燈會時間】

115年2月12日至3月7日

國華燈海區 每日 9：00~22：00

普濟殿主燈區 每日 9：00~23：00