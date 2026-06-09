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第十四波「安居緝毒專案」 查扣各級毒品達1.7噸 113

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台灣高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統於今（115）年3月16日至4月4日執行第十四波安居緝毒專案，總計查獲毒品嫌疑人數達2225人，其中製造、運輸、販賣毒品1035人，搜索963場所，羈押196人，查扣各級毒品達1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共142處，成果相當豐碩。

這波查緝重點在於高檢署為因應依托咪酯類之新興毒品之危害日益嚴重之警訊，統合六大緝毒系統採取強力打擊措施，於第十四波安居緝毒專案，持續將依托咪酯類新興毒品列為查緝重點，強力壓制，從源頭端加強查緝運輸、製造、販賣等不法行為，並向下刨根挖掘施用黑數，避免危害擴大。

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這波專案共查獲毒品嫌疑人數達2225人，其中製造、運輸、販賣毒品1035人，搜索963場所，羈押196人，查扣各級毒品達1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共142處，其中，依托咪酯類新興毒品，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類毒品547人，佔全部製販運毒品犯罪者的53%；依托咪酯類工廠（含分裝場）查獲118處，佔本次查獲製毒工廠、分裝場、植栽場之比率高達 83%；另為加強青少年保護，本次就打擊校園及青少年毒品來源之部分，則共掃蕩溯源查獲社區藥頭188人。

第十四波「安居緝毒專案」 查扣各級毒品達1.7噸 115

行政院政務委員林明昕於記者會上除聽取緝毒成果總說明，對勞苦功高的緝毒人員表達嘉勉之外，同時強調反毒工作需靠緝毒、驗毒、戒毒、識毒等跨領域、跨部會的合作，近期危害國人甚鉅之毒駕案件，應以修法嚴懲、強制戒癮等手段，確保國人隔離毒害；就青少年的保護，應針對電子煙等施用工具及新興毒品嚴查究辦，強力打擊溯源藥頭；讓國人免於毒品的危害，展現政府對毒品「零容忍」的決心。

台灣高檢署指出，打擊毒品是一場長期抗戰，也是絕不能輸的戰役。台高檢與所有緝毒夥伴將持續通力合作，盤點國內外毒品情勢，適時研擬對策，並規劃統合緝毒資源，期在緝毒策略與資源有效整合下，形成緊密的緝毒網絡，發揮最強的緝毒效能，全面壓制毒品犯罪，建構最緊密的緝毒網絡，守護國人健康，落實行政院新世代反毒策略之目標。

照片來源：台灣高檢署

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