第十屆來嘉玩偶12月盛大登場 三百尊戲偶展、3公尺巨偶首度亮相

第十屆「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華於12月6日至14日在嘉義縣表演藝術中心盛大舉行，今年活動擴大規模，推出全臺最巨大的三百尊戲偶特展、首度曝光的3公尺巨型布袋戲偶、布袋戲與金光戲演出、COSPLAY 舞台、手作工作坊及創意市集，並規劃豐富抽獎活動，吸引親子及戲迷共同參與。

兩大展區展出三百尊各時期布袋戲偶。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴特別提到，「來嘉玩偶」活動與2026台灣燈會接軌，三昧堂與雯翔舞團合作，以鹿草圓山宮王孫大使的「火馬祭」為主題打造全新演出《火馬韶光》。三昧堂製作的3公尺王孫大使巨偶及2.5公尺獵犬公將於12月6日開幕亮相，並於12月7日在演藝廳進行首次演出，舞者以火馬與火焰造型呈現傳統火馬祭文化意象。

三昧堂正義布袋戲音樂劇本尊展。(圖／記者邱嘉琪攝)

三昧堂總監嚴仁鴻表示，此屆特展分於芙蕖廳與展覽廳舉行，集結掌中戲、金光戲、電視布袋戲與懸絲偶，共展出超過三百尊戲偶，是近二十年來全臺規模最大；傳統金光戲部分，由眾聲樂春閣陳耀明與陳豐仁珍藏的本尊戲偶及經典道具重現半世紀的戲偶歷史，三昧堂副團長王文志說，這些展品承載其師承脈絡，也是台灣布袋戲文化的重要象徵。

三公尺的王孫大使2寸偶頭與真人比照圖，由左而右為造形師王文志，竹將坊林裕棠，三昧堂團長嚴仁鴻。(圖／記者邱嘉琪攝)

三昧堂此次打造的三公尺活眼活嘴巨偶採布袋戲偶工法製作，需結合雕刻師洪裕傑大型偶頭工藝、民雄竹將坊林裕棠的立體竹架製作，以及三昧堂團隊的外型塑造與超大戲服縫製，被視為團隊的重要突破。

眾聲樂春閣金光布袋戲展。(圖／記者邱嘉琪攝)

此外，三昧堂與嘉義大學近五年的USR合作成果也同步展出，包括六腳鄉工廠村老奶奶懸絲偶創新計畫，以及春仔花工藝傳承展示；劇團2025年新作《正義》所使用的本尊戲偶也將首次公開亮相。

演出方面，「偶樂迴響」布袋戲音樂劇音樂會將於12月13日登場，三昧堂與迴響樂集以音樂精華重現十一年間十二齣布袋戲音樂劇的經典場面。活動期間並規劃春仔花大師施麗梅、佈景藝師陳明山的工作坊及市集活動。

第十屆來嘉玩偶抽獎最大獎項為「翩翩仙子 金蝶夢」。(圖／記者邱嘉琪攝)

為回饋民眾，園區市集每消費50元即可集一點，集滿30點可兌換戲偶抽獎券；12月14日閉幕當天將抽出三昧堂2025全新精工戲偶「翩翩仙子金蝶夢」一尊；主活動日民眾拍照打卡亦可獲得抽獎券，每日下午皆有抽獎活動，獎項豐富，現場即可領獎，歡迎民眾踴躍參加同樂。