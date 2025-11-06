第十屆南安鳳山文化活動周將於11月9日至15日在泉州南安舉辦

▲南安鳳山寺位於泉州南安市詩山鎮文章山麓有「閩南宗教第一道場」稱譽。

【記者 蔡叔涓／福建泉州 報導】日前大陸國臺辦在例行新聞發布會上，在介紹關於兩岸基層與民俗信仰交流活動情況，發言人張晗特別提到第十屆南安鳳山文化活動周將在福建泉州登場，這個活動每年都吸引許多「廣澤尊王」信眾參加，活動主要是弘揚的廣澤尊王忠孝仁義的傳統美德，將於11月9日至15日在泉州南安舉辦。

據瞭解，第十屆南安鳳山文化活動周為大陸國臺辦今年重點兩岸交流項目，以「福見千年鳳山聖地，傳頌忠孝仁義美德」為主題，活動周期間將舉行啟動儀式、舉辦廣澤尊王文化儀典，和來自海內外各地信眾和鳳山祖庭文化交流會。同時，結合福建非遺文化設置閩臺非遺文化體驗工坊，推出《閩臺緣》基本陳列微縮展覽暨同宗村族譜展，組織「絲路尋夢、溯源之旅」和鳳山寺系列民俗活動，熱忱歡迎臺灣及海內外各地信眾踴躍參與。

▲第十屆南安鳳山文化活動周是兩岸基層與民俗信仰交流的重要活動。

南安鳳山寺位於福建泉州南安市詩山鎮文章山麓，素有「閩南宗教第一道場」之美譽，也被列入大陸「海峽兩岸交流基地」、「中國華僑國際文化交流基地」，廣澤尊王信俗被列入福建省級非遺名錄，承載著千年歷史底蘊與深厚文化內涵，具有重要的文化價值。

而弘揚的廣澤尊王忠孝仁義傳統美德的鳳山文化，已經有上千年歷史，融合了閩南獨特地理、歷史、文化及儒釋道三教思想，對廣大民眾構建和諧社會和維繫海外僑胞、港澳臺信眾的情感起作用。

據悉，目前全球以廣澤尊王為主神奉祀的寺廟逾千座，其中臺灣就有600多座，鳳山文化已成為南安與海外僑胞、港澳臺同胞密切聯繫的重要橋樑。近年來，福建泉州南安市以鳳山文化為主題，以實施回歸創業工程為契機，不斷加強鳳山民間文化交流，深化涵蓋經濟、宗教、藝術、旅遊等領域的雙向交流合作。

▲第十屆南安鳳山文化活動周即將登場，預計將吸引廣大的廣澤尊王信眾參加。

南安在外鄉賢回鄉投資專案共118個，計畫總投資達39.8億元(人民幣，下同)，涉及光電LED、精密機械、建材、紡織、食品等多個行業，可以說南安對外經貿交流風生水起，海峽旅遊重磅推出，重點突出廣澤尊王信仰在海峽兩岸及東南亞地區的橋樑作用。

近年來，南安市不斷挖掘內涵，拓展外延，突出海峽旅遊主題，鳳山旅遊區年接待遊客超60萬人次，以融合閩南地域特色與儒釋道思想的千年鳳山文化吸引大眾，總投資1.8億元建設鳳山旅遊區，致力打造鳳山文化旅遊品牌。 (照片記者蔡叔涓翻攝)