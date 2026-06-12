第十屆國家環境教育獎揭曉 南市參選代表榮獲優等獎

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環境部今(12)日舉辦「第十屆國家環境教育獎」頒獎典禮，臺南市環保局輔導的西拉雅國家風景區管理處榮獲機關組優等獎、樹谷文化基金會榮獲團體組優等獎、善糧不二農產執行長陳冠彣同樣獲個人組優等獎肯定。環保局表示，未來將持續串聯公私部門與民間力量，並結合在地特色與多元資源，提升民眾對永續環境的認識與參與。

西拉雅國家風景區管理處以關子嶺紅葉公園為核心場域，結合紫斑蝶生態、西拉雅族文化及泥漿溫泉等在地特色，推動親子志工培育、公民科學參與及低碳旅遊，建立從小扎根的環境教育模式，深化生態旅遊與永續理念。

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樹谷文化基金會則以考古文化保存為主軸，結合全臺唯一的考古場域，發展體驗式環境教育課程，讓民眾透過實體探坑等探索，認識歷史文化與環境保護的重要性。

「善糧不二農產有限公司」陳冠彣執行長，長期投入食農與環境教育，推廣「從產地到餐桌」理念，並以「半農半廚」模式培育青年講師，透過綠色飲食與多元課程，引導民眾從日常實踐永續生活，也串聯學校、社區及在地產業，共同推動友善土地理念。

環保局長許仁澤表示，此次獲獎單位與個人，以多元且具特色的方式深耕環境教育，展現良好示範效益，期盼更多團體與民眾共同參與，攜手打造永續宜居城市。

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