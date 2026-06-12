第十屆國家環境教育獎 雲縣奪4座優等獎
環境部今日(6/12)於環境部多功能會議廳舉行「第十屆國家環境教育獎」頒獎典禮，表揚全國推動環境教育績優單位與個人。雲林縣共有4個組別脫穎而出，包括民營事業組「微醺農場」優等獎、學校組「潮厝華德福教育實驗國民小學」優等獎、團體組「口湖鄉金湖休閒農業發展協會」優等獎及社區組「古坑鄉麻園社區發展協會」優等獎，再次展現雲林縣深耕環境教育及推動永續發展的豐碩成果。
為表達縣府對環境教育推動者的重視與支持，雲林縣副縣長陳璧君特別代表縣長張麗善出席頒獎典禮，親自向獲獎單位表達祝賀與肯定。陳璧君表示，環境教育是推動永續發展的重要根基，也是培養全民環境素養與行動力的重要途徑。此次獲獎的4個單位，分別來自企業、學校、社區及民間團體，不僅展現雲林多元且深厚的環境教育能量，更讓全國看見雲林在環境保護、生態保育、食農教育及地方創生等面向的卓越成果。
縣府指出，榮獲民營事業組優等獎的微醺農場，長期致力於智慧農業推廣、友善環境耕作及食農教育，透過智慧農業工作坊、碳盤查、生態友善栽培及農業廢棄物循環再利用等行動，打造兼具生產、教育與永續價值的基地。近年更透過「瓜瓜學校」食農教育課程及創新設計的智慧調酒體驗，讓環境教育以更貼近生活的方式被大眾理解。同時積極培育青年農民，建立衛星農場與共享基地，成為地方創生與農業永續發展的重要推手。
獲得學校組優等獎的潮厝華德福教育實驗國民小學，將環境教育深植於校園課程與生活實踐之中，長年推動有機農業、野蜂復育、水資源循環利用及零廢棄校園等行動，也是目前全臺灣唯一全面推動並操作「臺美生態學校」全部路徑的學校，並於2024年榮獲最高榮譽的「永久綠旗」認證。學生透過實際研究與行動方案，將環境問題轉化為創新解方，不僅影響社區，更將成果推廣至國內外，展現教育改變環境的無限可能。
榮獲團體組優等獎的口湖鄉金湖休閒農業發展協會，協會以濱海環境特色為基礎，結合濕地生態、食農教育、文化保存及永續旅遊，將地方環境議題轉化為環境教育資源。透過「甘苦人」品牌串聯超過百位農漁民及返鄉青年投入地方創生，並以濱海生態、養殖漁業及牽水狀文化等在地特色發展教育遊程，讓遊客從體驗中認識環境與土地價值，成為兼具教育、觀光與產業發展功能的永續平台。
獲得社區組優等獎的古坑鄉麻園社區發展協會，以全臺西部最大有機農地聚落之一及豐富生態資源為基礎，長期推動友善農業、生態保育及資源循環利用。社區透過廢竹再利用、生質燃料開發、太陽能儲能系統建置及珍稀物種棲地保育等行動，將環境教育融入居民日常生活，並結合青年返鄉、綠色照顧及跨世代共學，打造兼具生態保育、循環經濟與社區共榮的永續農村典範。
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