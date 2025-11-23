「第十屆移民工文學獎」今頒獎 促進族群多元了解

「第十屆移民工文學獎」今天(23日)在台北車站一樓黑白棋盤大廳舉辦頒獎典禮，出席頒獎典禮的民進黨立委蘇巧慧表示，已舉辦10屆的「移民工文學獎」讓在台移工透過文字「有回家的感覺」，並建立與台灣人共同的記憶；中央廣播電臺副總台長劉嘉偉則表示，「移民工文學獎」促進多元族群彼此了解，也讓每個移工可以用文字書寫下自己的生命故事。

移民工議題長年是台灣社會關注的焦點之一，今年邁入第十屆的「移民工文學獎」共徵得來自5國共166件作品參賽，來自不同文化背景的移民工透過文字，將記錄下真實的生活經驗與情感，母語評審擇優選出共35件入圍作品，經翻譯後，最終共有8件作品脫穎而出，主辦單位23日下午在台北車站一樓大廳舉辦頒獎典禮。

出席頒獎典禮的民進黨立委蘇巧慧表示，「移民工文學獎」今年已經邁入第十屆，她很高興看到文學獎逐漸茁壯，更成為承載許多移民工共同情感與記憶的重要載體，過去10年，許多移民工在台灣落地生根，台灣對待移民工的態度也有非常大的轉變，「移民工文學獎」正見證這10年的變化，未來她會持續努力，不僅在法制面為移民工爭取權益，也希望在藝文界提供舞台，讓每位來到台灣的朋友，用音樂、文學或影像等方式，記錄下每個人獨一無二的生命故事。她說：『(原音)這個文學的表現是給來台灣的他們，讓他們有回家的感覺，讓他們的故事被知道。我們做這件事情的本身就是因為他們加入了我們，從此變成了一起，他們可以保留他們的獨特性，但我們從此會是一起走的一個團隊，不是就是這樣嗎？』

中央廣播電臺是「第十屆移民工文學獎」的協辦單位，央廣副總台長劉嘉偉特地出席頒獎，他在致詞時表示，台灣是一個移民社會，大家在不同階段來到台灣，把台灣當成自己的家、安身立命的地方，他感謝「移民工文學獎」促進多元族群相互了解，分享彼此的生命經驗。他說：『(原音)首先特別謝謝主辦單位，是你們的堅持與努力走了10年了，非常不簡單，讓這個移民工文學獎能夠作為多元族群彼此認識、彼此了解自己的一個平台，那我覺得更重要的是透過文字去書寫自己的生命故事，也讓他人能夠更了解每一個人獨特的一個生命的經驗。』

今年首獎得主是年僅23歲、來自越南的阮氏賢(Nguyễn Thị Hiền)，得獎作品為〈頂樓的理髮店〉，描述越南女子阿梅在台中夜市裡一棟老舊建築頂樓的「理髮店」，這家店沒有招牌與價目表，只有一張塑膠椅與一面懸掛在牆上的圓鏡，阿梅不收錢，只收芒果、餅乾或一句謝謝，離鄉多年、無家可歸的她，用剪刀與溫柔問候來自各國來台的移工，療癒許多漂泊的心，這是一間不只修剪髮型、也修補靈魂裂痕的理髮店。

阮氏賢獲獎時用母語表示，她非常感謝主辦單位給她們這些在異鄉生活的人一個分享故事的機會，也謝謝身邊的人給她温暖與靈感，這個獎項對她而言是一大鼓勵，讓她更有力量繼續寫下生活中的美好。

同樣來自越南的陳明合則以作品〈淤泥〉一舉囊括「評審獎」與「青少年評審推薦獎」雙重肯定，〈淤泥〉以新二代的視角描寫陪伴母親回越南探親的經歷，故事藉由語言隔閡展現了情感深度與對故鄉土地的連結。



央廣副總台長劉嘉偉(右)特地出席「第十屆移民工文學獎」頒獎典禮。(劉品希 攝)