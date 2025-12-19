第十屆綠色生活創意決賽崑山科大熱火登場 八國三百餘支隊伍競逐獎金
▲第十屆綠色生活創意設計大賽於崑山科大體育館舉行決賽暨頒獎典禮，八國三百零三支隊伍以創意爭取好成績。（記者李嘉祥攝）
由台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學執行的第十屆「綠色生活創意設計大賽」19日於崑山科技大學體育館舉行決賽暨頒獎典禮，此屆共吸引35所公私立大專院校及28所高中職學校合計303支隊伍報名參賽，參賽學生涵蓋台灣、美國、越南、日本、馬來西亞、史瓦濟蘭、貝里斯、菲律賓等8個國家，展現競賽國際化與多元文化交流成果；其中地主隊崑山科大也榮獲1銀、1銅、1佳作、1項最佳商品設計及3項特色作品獎。
綠色生活創意設計大賽邁入第十年，持續以「淨零碳排與智慧低碳生活」為核心主軸，廣邀全國及在台就讀的國際學生共同參與，以創意設計回應永續發展與綠色生活的時代課題，比賽總獎金高達120萬元，鼓勵青年學子將創意化為具體可行的永續設計方案；今年競賽組別涵蓋「綠色永續創意商品設計組」（分為大專校院組與高中職校組）、「2030年居住空間設計組」以及「氫能與多元綠能創新應用組」等三大領域，從日常生活產品、未來居住環境到新能源與智慧科技應用，引導學生從不同面向思考節能減碳、資源循環與環境友善可能性，培養整合創新與實務設計能力。
台灣Panasonic集團總經理黃政成、台灣松下電器人資長廖真禎、人力資源中心處長許雲翔、新規開發中心處長姜智晏，以及經營戰略公關中心副處長謝宇澤等均出席見證第十屆競賽成果；協辦單位亞太ESG行動聯盟秘書長紀文傑、循環經濟中心共同召集人暨中油前副總經理邱家守及林君豪教授也到場關心，展現產官學界攜手推動永續行動的能量。
台灣松下電器黃政成總經理強調台灣Panasonic集團十年來持續以企業社會責任為核心，「綠色生活創意設計大賽」自2015年由台灣Panasonic集團發起，至今已邁入第十屆，持續以校園與城市為起點，推動智慧綠能、低碳生活與永續設計理念，深耕綠色生活創意設計教育，為青年學子打造能激發創意、實踐理想的舞台，也感謝崑山科大多年來協助辦理競賽。
崑山科大校長李天祥指出，崑山科大自2022年至今承辦競賽，除邀請產學研專家學者擔任評審，學生報名參賽情形也一年比一年更為踴躍，希冀透過競賽活動創意切磋，開創智慧節能科技產品多元創作風格與元素，激發更多關於綠色產品設計與應用的理念，引領台灣持續發展與進步，為全球永續發展目標做出積極貢獻。
崑山科大鐘俊顏副校長說，透過競賽不僅能培養學生對永續發展與淨零碳排議題的理解，更能促進跨領域、跨國合作，讓創意不只停留在概念，而是成為可被社會採用的解方；此屆競賽不僅深化綠色生活的實踐，也透過作品展示與公開交流，讓永續創新的核心精神從校園向外擴散，為台灣邁向淨零轉型注入更多青年創意與行動力。
經過各組評審評分以及激烈角逐，決賽最終評選出各組別優秀作品，「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」由長庚大學「 Say 能」勇奪金獎，逢甲大學「智慧道路瑕疵檢測系統」奪下銀獎，明志科技大學「Fresh Vibe」獲得銅獎；「綠色永續創意商品設計組－高中職校組」由國立永靖高級工業職業學校「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」勇奪金獎，同校的「電磁感應浮體微型發電系統」榮獲銀獎，台北市立成淵高中「Bio-魔法淨水器」則獲得銅獎。
「2030年居住空間設計組」部分由中原大學「RE:MOVE-DESIGN BEYOND BARRIERS」奪下金獎，同校的「Oki-Farm 智慧廚房農場」榮獲銀獎，地主隊崑山科技大學隊伍「Chinampa Wall」則獲得銅獎；「氫能與多元綠能創新應用組」的部分，義守大學「都市氫舟計畫」以及崑山科技大學「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，國立高雄科技大學「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」則獲得銅獎。另「特殊榮譽獎項」，分別由中原大學以各類得獎作品最高積分獲得「年度最佳學校獎」，各類得獎作品指導老師最高總積分由李鍇朮老師四度蟬聯「最佳指導老師獎」。
