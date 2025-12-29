第十屆「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊公布 台積電鼓勵青年自我探索實踐

第十屆台積電青年築夢計畫決審活動所有評審、參與貴賓與青年團隊合影。(圖：台積電文教基金會提供)

▲第十屆台積電青年築夢計畫決審活動所有評審、參與貴賓與青年團隊合影。(圖：台積電文教基金會提供)

台積電文教基金會主辦「台積電青年築夢計畫」今年邁入第十年的重要里程碑，本屆計畫特別以「OFF TRACK」為題，鼓勵青年學子跳脫既定框架，走出專屬於自己的築夢軌跡，最後由八組優秀團隊共獲總額300萬元的獎金，台積電文教基金會亦將提供多方資源支持團隊築夢，其中包含安排台積電員工擔任業師，陪伴團隊展開新的築夢旅程。

活動吸引逾300名大專院校學子參加，最終決審由台積電文教基金會邀請台積電文教基金會彭宗平董事與王建光董事，荒野保護協會李偉文榮譽理事長、臺大創新設計學院陳忠仁院長以及遠見雜誌林讓均總編輯擔任評審，獲獎團隊涵蓋環境永續、地方創生、社會關懷、文化傳承等類型，於台積電青年築夢計畫臉書粉專公佈。

台積電文教基金會董事彭宗平表示，「計畫舉辦十年以來，我看見了許多年輕世代勇敢跨出既定疆界與他們的舒適圈，積極展現對於土地、對於人群的深厚關懷，企圖做出更多具備利他精神的改變，這股將個人夢想轉化為推動社會前進的正向力量，正是台積電青年築夢計畫舉辦十年來最核心的價值也是最珍貴的收穫。」除了肯定學子的利他精神，彭宗平也分享 Robert Frost 的名詩《The Road Not Taken》勉勵獲獎團隊，正如「OFF TRACK」的精神一樣，即使團隊選擇了一條人跡罕至的路，但正是因為這份勇氣，終將成就築夢路上截然不同的風景。

第十屆台積電青年築夢計畫的獲獎團隊展現了青年學子對夢想的多元想像與實踐力，且更願意不設限地挑戰自我。其中，由臺灣大學陳懷樸與陽明交通大學陳懷憫組成的「航向未知」團隊，企圖挑戰成為第一個不靠GPS、僅靠天文航海技術，駕駛無動力帆船跨越南冰洋、南大西洋的亞洲人，期盼在未知的海域中打破框架，鼓舞更多青年勇敢定義人生航道；而另一種「拓荒」精神，則源自於對生命的深刻體悟。來自金門當地的輔仁大學社工所楊皓傑與金門大學社工系陳祁宥，他們在國高中時期都曾是叛逆的高關懷少年，正因走過那段接受社工與老師協助的歲月，深刻理解逆境少年無助的他們，成立「漂 少年家」團隊，將目光投向社會角落，計畫透過成立洗車場結合技能訓練，引導少年在服務中找回自我價值。

針對今年的主題，台積電文教基金會許峻郎執行長也強調，在快速變遷的時代，標準答案已不足以應對未來挑戰，「OFF TRACK」正是鼓勵青年勇敢探索未知、定義屬於自己的成功座標。在這個未被標註的築夢旅程中，「嘗試」本身就是一種解答，無論結果如何，這段全力以赴的歷程都將成為大家最珍貴的人生資產。期盼透過台積電青年築夢計畫，陪伴青年學子們走過這段意義非凡的旅程。

