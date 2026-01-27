第十度卡關！藍白聯手擋總預算、1.25兆國防特別條例

立法院中央政府總預算及1.25兆元國防軍購特別條例再度卡關。立法院程序委員會今（27）日召開本會期最後一次會議，在藍白立委人數優勢下，民進黨團提出的議程草案未能通過，中央政府總預算及國防特別條例第十度無法排入議程。（報系資料照）

立法院中央政府總預算及1.25兆元國防軍購特別條例再度卡關。立法院程序委員會今（27）日召開本會期最後一次會議，在藍白立委人數優勢下，民進黨團提出的議程草案未能通過，中央政府總預算及國防特別條例第十度無法排入議程，是否進入院會審議，將待週五院會再行決定，外界憂心恐創下預算會期未能審查總預算的首例。

綜合媒體報導，程序委員會今日共有18名委員出席，表決結果為8票贊成、10票反對，民進黨團提案遭否決，隨後通過國民黨團提案，將具體議程交由院會決定。由於總預算及國防特別條例遲遲無法進入委員會審查，先前在野黨曾挑出38項新興計畫預算逕付二讀，但仍須經過一個月冷凍期，民眾黨團及國民黨團也分別提出自家版本的國防軍購特別條例，朝野對立持續升溫。

民進黨立委羅美玲發言時指出，今天是會期最後一次程序委員會，總預算與國防特別條例卻仍被擱置，導致多項新興計畫無法推動。她質疑，上周已召開國防特別條例相關會議，卻僅有少數委員出席，事後卻批評「空白授權」、稱不清楚要購買哪些武器，甚至將付委審查曲解為「付錢了事」，誤導民眾，行為相當可惡。

羅美玲進一步抨擊，民眾黨日前召開記者會提出4000億元版本，所列內容僅是國防部已公開項目，若有出席機密會議便知道並不止於此。她強調，1.25兆元的規模是台美討論的結果，若有意見就應付委審查，而非自行提出版本，質疑立委是否有權限編列軍購預算。她也點名民眾黨立委劉書彬，質疑其出席國防外交委員會及機密會議的次數，並批評其版本內容錯誤百出，卻仍宣稱要自提條例。

羅美玲並提及媒體報導指出，只要國民黨將軍購條例阻擋滿十次，便可出席下周在北京舉行的智庫交流，質疑相關傳聞是否屬實，痛批若以國家安全作為政治交換，令人難以接受。

國民黨立委翁曉玲則上台反駁，表示建請將議程送交院會處理。她指出，遺憾民進黨政府未依法完整編列總預算，卻要求在野黨盡速審查，質疑在預算不完整的情況下要求立委審查是否合理。她並指，去年行政院長卓榮泰曾以相同方式處理原住民禁伐補償預算，今年再度重演。

翁曉玲強調，立法院已通過為軍人加薪3萬元的法律，政府卻未編列相應預算，質疑賴政府是否對得起國軍弟兄，並指出目前政府已欠薪27天。她批評，特別條例內容粗糙卻要求立法院照單全收，實難以接受。至於新興計畫預算，她表示國民黨團主張先行通過攸關民生的項目，卻遭民進黨阻擋，反問執政黨是否真正在乎民眾福利。

翁曉玲最後表示，不應將責任推給在野黨，真正阻擋預算的正是行政院長卓榮泰、總統賴清德及民進黨立委，呼籲執政黨正視問題，勿再卸責。

