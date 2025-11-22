第十一屆喜瑞爾盃國小桌球邀請賽熱力登場





2025 年喜瑞爾盃國小桌球邀請賽於11月22日在梧棲國中如火如荼展開！今年的賽事由福壽實業股份有限公司與台中市教育局再度攜手舉辦，從規畫到執行延續了「推動基層教育、落實永續行動」的精神，吸引來自全台各地的小選手參賽。多位地方民意代表、教育單位及學校代表親臨會場，與滿場的選手與家長一同見證充滿熱血的競技時刻。

多年不間斷投入福壽以永續精神推動體育教育扎根

自創辦以來，喜瑞爾盃桌球賽始終秉持「讓每位孩子都能安心運動、自由成長」的理念。如今已邁入第十一屆，福壽實業每年斥資數十萬元籌組比賽、更新器材、完善場地配置，以實質的投入強化賽事品質，確保所有參賽的小選手都能在公平、安全的環境中競技。

多年來的穩定支持，讓喜瑞爾盃桌球賽從地方比賽逐步擴展成深具代表性的公益賽事，成功拉近城市與偏鄉的資源差距，也讓更多熱愛運動的孩子獲得展現自我的舞台。福壽相信，透過企業持續性的投入，能讓體育教育在基層真正扎根，並在孩子心中種下自信、健康與勇敢追夢的力量。

以體育縮短資源差距穩定投入支持孩子勇敢追夢

福壽實業長期關注兒童健康與基層教育問題，相信「運動是建立自信與韌性的最佳途徑」。透過公益體育賽事，讓不同縣市、不同資源背景的孩子，都能在同一賽場上競技與交流。

比賽當天，參賽的小選手們以汗水與專注展現出積極向上的力量，而家長與教練的陪伴也成為整場賽事的溫暖基礎。這些珍貴的互動與努力，正是福壽推動永續行動時最無價的寶藏。

從公益到永續福壽以實際行動回饋社會

作為台灣百年企業，福壽實業讓ESG不僅是口號，更具體地落實於日常經營與長期承諾。喜瑞爾盃桌球賽是福壽推動「公益實踐」與「社會共好」的核心計畫之一，透過每年的持續參與，累積出穩定且具深度的社會影響力。這些扎根在地的行動，逐步累積出實質的社會改變：讓更多孩子能在友善、安全且更具資源的環境中成長，並讓體育教育真正走進每個家庭與社區。



