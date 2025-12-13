第十一屆阿聰師博餅文化戰況激烈 第一名狀元獲得五十八吋電視

第十一屆阿聰師博餅文化，來賓受邀大骰子後展開博餅熱鬧活動。（記者陳榮昌攝）





第十一屆阿聰師博餅文化王中王比賽，於十三日上午在大安區阿聰師芋頭文化館觀光工廠激情比賽，近千位擲骰爭博餅狀元，吆喝聲四起，戰況激烈，連官員、民代等來賓也加入賽局。三度決賽在熱烈吆喝中，三名狀元出線，第一名狀元古筱筠，由阿聰師頒發五十八吋電視後閉幕，期待第十二屆活動再見。

第十一屆阿聰師博餅文化王中王比賽，十三日上午九時許展開活動，阿聰師芋頭文化館觀光工廠董事長吳聰朝穿戴狀元服帽及拿著狀元餅倆位裝扮格格，來賓隨打鑼、牌軍等隊伍嚴肅整齊遶場，獲得與會者熱烈掌聲，拍照、打卡聲四起。隨即由阿聰師陪同數十位來賓應邀觀禮，來賓一致肯定吳聰朝對大安區農特產青蔥、芋頭的加工成優良食品，對地方農民有極大項獻，尤其研製百種糕餅琳瑯滿目，在國內糕餅業擁有一片天。

廣告 廣告

當響起鞭炮聲中，來賓率先受邀擲巨粒大骰子，為這次活動開賽，千人也開始吆喝傳開，爭狀元的博餅正式對博，叮叮噹噹的骰子聲四起，「狀元、狀元」叫聲彼起此落，個個渾身解數大試手氣，競爭激烈，來賓也加入戰局，大家玩得樂不思蜀。

每當擲得狀元之際，好幾位瘋狂的又叫又跳，活動真的嗨到最高潮、達到娛樂最高境界。其中有桌投下骰子就投出四個四加二粒么，中狀元插金花，最高榮譽，興奮得跳了起來，瘋狂的大呼，並受到同桌朋友祝賀，原本所有獎品都歸她，但為了娛樂願繼續再博下去。來賓桌也玩得瘋狂，大呼狀元、狀元。

數十位狀元出爐後，再經過三輪決賽，第一名狀元古筱筠，獲得五十八吋電視，第二名黃馥鵑，第三名黃為德等狀元，各得一份大獎。博餅結束前，阿聰師辦有芋仔米線，切三十斤芋頭餅供大家品嚐，很多還前往購物場大買特買，現場熱鬧非常。

阿聰師吳聰朝表示，中秋博餅大賽是金門、廈門與台灣兩岸三地特有的傳統中秋博餅民俗文化，2009年由中華博餅文化協會理事長林文雄與廈門海峽報導馬振霖文化交流，共同引進台灣舉辦盛會。經過十多年的承辦，這項博餅活動，原本是閩南地區族群的傳統，但在承辦團隊的努力，不但活動的傳承有相當的改變，其中不乏是全家一起參與，參與小朋友眾多，更有國外人士、多國新住民參加，顯示這博餅活動已拓展國內外，娛樂性高、增加友誼度，都受到肯定的支持。



更多新聞推薦

● 韓國瑜婉拒國政茶敘 民眾黨籲賴清德：最有效方式就是政黨主席直接公開溝通對談