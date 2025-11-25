第十一屆阿聰師博餅文化節業 12/13登場

台中市大安區阿聰師芋頭觀光工廠，每年舉辦阿聰師博餅文化節，活動場面盛大，近千參與民眾齊集擲骰子呼叫狀元聲不斷，玩得快樂。（記者陳榮昌攝）





台中市大安區阿聰師芋頭觀光工廠，業訂於12月13日 舉辦「第十一屆阿聰師博餅文化節」。活動結合糕餅產業和傳統文化，傳承鄭氏王朝傳奇故事，邀請民眾報名，人人有獎，更有機會博得神秘大禮。

阿聰師（吳聰朝）表示，第十一屆阿聰師博餅文化節活動源自於閩南地區特有文化且外延的民俗活動，目前流行於華南一代，博餅起源說為300多年前鄭成功據台抗荷，其士兵多來自福建、廣東等地，鄭成功部屬為讓官兵解鄉愁，激勵鼓舞士氣，於是舉辦博餅活動，傳統遊戲延續至今成為「博餅文化節」，依據擲出的紅點組合，可博得相應的科舉稱號，並得到糕餅等獎品。

阿聰師說，自己一直以來致力推廣糕餅文化，為了讓民眾能夠貼近與了解糕餅文化所以在大安區成立了阿聰師芋頭文化館觀光工廠，並加入承辦博餅文化延續，推動這項傳統活動，多年來廣受各界好評。為重現這項悠久的民俗活動，2025年廣邀在地民眾及國外貴賓，歡迎大家共襄盛舉試手氣。

活動報名於即日起至12月5日截止，可以通過來電、【大甲隨意館】、【大甲廟后門市】【阿聰師芋頭文化館】門市報名，詳細活動內容請來電或至阿聰師芋頭文化館 - 觀光工廠FB查詢。

「第十一屆阿聰師博餅文化節」，報名費今年是一個人300元，有優待甲安埔的居民前50名 優惠50元，所以是1人250元！因報名出現秒殺現象，有意參與活動民眾報名動作要快，來不及就要等到明年喔。

