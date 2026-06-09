第四作戰區防豪雨 預置兵力助山區居民撤離
[NOWNEWS今日新聞] 受連日豪雨影響，南部地區山區及低窪地區災害風險升高，第四作戰區今（9）日表示，已全面完成各項災害防救整備工作，投入災防待命兵力1,223員，並完成車輛機具及救災裝備整備，包括發電機、抽水機及各式救援器材等5類110件裝備，隨時可投入救援任務，全力協助地方政府執行防災及應變工作。
第四作戰區指出，為強化災情掌握與即時應處能力，已派遣62員連絡官進駐各地方政府單位，另預置34員兵力部署於高風險災害潛勢區域，持續與地方政府保持密切聯繫，即時掌握雨量、水位及各地災情發展，確保救災資源能迅速投入，提升整體防救災效能。
9日上午，預置兵力分別前往高雄市六龜區、茂林區、那瑪夏區及桃源區等山區，配合警察、消防及地方里長等單位執行居民預防性撤離任務。官兵主動協助年長者、行動不便民眾及有醫療照護需求的居民，將其安全護送至長照中心及指定安置場所，降低豪雨可能帶來的災害衝擊，確保居民生命安全。
第四作戰區強調，國軍秉持「愛民助民」精神，以守護家園與保障民眾安全為首要使命，將持續關注天候變化，依實際災情機動調整兵力部署及救災能量，並與地方政府及相關救災單位緊密協調合作，發揮軍民整合力量，共同面對豪雨挑戰，展現軍民一心、守護家園的堅強防災韌性。
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