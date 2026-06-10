第四名子女切割布萊德彼特！18歲女兒申請放棄父親姓氏
好萊塢男星布萊德彼特近日被拍到與珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙現身法網，恩愛模樣羨煞眾人，但現在傳出她和安潔莉娜裘莉離婚後，與兒女的關係持續惡化，又一名女兒莎哈拉（Zahara）採取法律行動，向法院申請放棄爸爸的姓氏。
據《TMZ》報導，莎哈拉向洛杉磯高等法院遞交正式申請書，在文件中要求將自己的法定姓名更改為「莎哈拉馬莉裘莉（Zahara Marley Jolie）」，但她並未在申請文件中說明具體理由，但她與父親父親關係疏遠早已眾所皆知，尤其莎哈拉在非正式場合停用爸爸的姓氏已有好一段時間，如今18歲的她希望這項改變具備法律效力。
事實上，布萊德彼特的三個孩子，包括夏洛（Shiloh）、梅鐸斯（Maddox）以及薇薇安（Vivienne），目前都已經停止使用父親的姓氏。
布萊德彼特也沒有參加莎哈拉最近舉行的畢業典禮，消息人士透露，布萊德甚至根本沒有聯絡女兒詢問能否出席典禮。然而，先前另一位親近布萊德彼特的消息人士則向媒體反駁，他們堅信安潔莉娜裘莉的私下操弄才是導致父女形同陌路的罪魁禍首，該消息人士無奈表示：「當其中一方父母把『離間另一方』看得比『慶祝孩子的成就』還重要時，這真的很悲哀。」
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