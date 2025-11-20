第四季訂單爆滿、大客戶2026年持續擴 穎崴積極擴產備戰

穎崴科技董事長王嘉煌。

穎崴董事長王嘉煌表示，AI帶動半導體整體產值和AI晶片、先進封裝發展，同時在測試過程日趨複雜、測試時間顯著變長趨勢下，半導體測試介面扮演不可或缺的角色，穎崴因掌握先機、提前布局而參與到AI黃金時代，並成為半導體先進製程與半導體高階測試介面的技術整合者，掌握此趨勢，公司對半導體測試介面的中長期趨勢展望樂觀。

台股今日受惠輝達開出極佳財報，AI概念股全面上漲，除了台積電外，測試介面大廠穎崴（6515）應聲漲停，大漲210元，股價來到2350。

穎崴董事長王嘉煌今日表示，第四季產能緊張，很積極明年擴廠，包含探針從去年講每月自製350萬隻，今年已經達標，明年探針產能有機會來到兩倍成長，屆時大約會有600~700萬的月產能。明年大客戶則是積極擴充訂單，如果地緣政治不要帶來太大影響，營運可期。

探針卡方面，王嘉煌指出，除了既有客戶外，也會持續拓展客戶，後續預估MEMS探針卡未來每一季營收都能看到顯著增加。

法人表示，在先進製程、先進封裝及高階測試帶動下，穎崴今年營運可望再創歷史新高。其中，MEMS探針卡產品線效益逐步顯現，第三季營收已占垂直探針卡的20%，凸顯穎崴在半導體測試介面技術橫向拓展（Scale out）能力，以及MEMS探針卡的供貨能量及全球市場能見度。

王嘉煌表示，測試介面的前景不只是因為台積電高階晶圓需求，封測廠也不斷在擴廠，因此穎崴在全球佈局上，明年上半年會持續擴張尤其美國，他透露，已經在評估亞利桑那的合作對象，馬來西亞也是。



