第四屆家樂福全國咖啡挑戰賽登場 高雄科大創意組二連霸

▲賽事總召施智偉帶領世界級評審團一起催生未來世界咖啡冠軍。

第四屆家樂福INLOVE CAFÉ全國咖啡挑戰賽香濃登場，經過一天激烈比賽，手沖咖啡社會組由施馨貽奪冠並獲得5萬元獎金；創意調飲學生組則由去年冠軍高雄科技大學施家育再度拿下，獲得二連霸，並抱回獎金3萬元。

賽事總召施智偉老師表示，本屆延續「愛咖啡、愛地球、愛永續、愛分享」品牌精神,首次同步舉辦社會組手沖賽與學生組創意咖啡調飲賽，社會組報名甫開放即秒殺,展現咖啡圈對賽事的高度期待。

創意組主審王琴理對創意組讚許有佳，濾掛咖啡包的普及，帶動全民喝咖啡的口味更升級，在比賽中看到許多學生將在地食材與INLOVE CAFÉ 100%雨林認證濾掛咖啡包調配出極具特色的咖啡飲品，評審謝溢宸則強調，在驚喜連連的評飲過程中，可見每一位選手都有可能是未來的咖啡冠軍。

今年賽事首次移師量販店舉行，選手在開放空間中沖煮、展演,現磨的豆子香氣飄散四周，讓整

座城市充滿濃濃咖啡香，不但讓比賽更貼近日常生活，也讓咖啡職人與青年選手在更自由的舞台上展現最真實的熱情。

除了精彩的比賽外，還有特別舉辦的咖啡市集陣容也成全場焦點,「Feeling18 巧克力工房」、

「反應過激的貓」雞蛋糕、日本空運「根本在旅行」、「鄒築園」、「大地花生」、「迷上

甜點.com」、「花粉小姐小廚房」等10家人氣品牌進駐，甜點香與咖啡香在空氣裡交錯，無論大人或小朋友都沉浸在品嘗與逛市集的愉悅氛圍。另外，更有統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni Girls帶來青春滿點的舞台表演，瞬間把氣氛推往最高點。

最後公布獎名次，手沖咖啡社會組由施馨貽奪冠並獲得5萬元獎金,張晉銘拿下亞軍獲得3萬6千元獎金，季軍陳怡璋獲得2萬元獎金，評審團獎邱贊霖獲得Fiorenzato磨豆機；創意調飲學生組則由去年冠軍高雄科技大學的施家育再度拿下，獲得二連霸,抱回3萬元獎金，亞軍景文科技大學房鵬飛與季軍萬能科技大學官柏均，分別獲贈2萬元及1萬元獎金，佳作三名為台東專科學校張承洋、台中科技大學吳婷儒與黃珈筠,分別獲贈2千元家樂福禮券。

家樂福表示,期盼透過開放式的競技舞台持續推動永續咖啡理念,陪伴更多台灣咖啡職人與年輕世

代,在未來踏上更浩瀚的國際舞台。