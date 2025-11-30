第四屆家樂福 INLOVE CAFÉ 咖啡挑戰賽登場 高雄科大施家育勇奪創意組二連霸 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸/台北報導

第四屆家樂福 INLOVE CAFÉ 全國咖啡挑戰賽29日在家樂福桂林店與台北花園大酒店香醇登場。現場不僅有賽事激烈進行，周邊市集更以人氣攤位、輕柔爵士樂營造悠閒氛圍，吸引大批民眾駐足參與。今年比賽首度移師量販店公開空間舉行，選手在開放場域中沖煮、演示，現磨咖啡香氣瀰漫整座街區，讓競賽更加貼近日常生活，也讓咖啡職人與青年選手在更自由的舞台展現熱情與創意。

除了比賽，咖啡市集同樣人氣爆棚。「Feeling18 巧克力工房」、「反應過激的貓」雞蛋糕、日本空運「根本在旅行」、「鄒築園」、「大地花生」、「迷上甜點.com」、「花粉小姐小廚房」等 10 家人氣品牌齊聚，甜點與咖啡香交織出迷人風景，無論大人或小朋友都沉浸在品味、散步市集的愉快時光。

歷經一天精采對決後，統一 7-ELEVEN 獅啦啦隊 Uni Girls 以熱力四射的舞台表演炒熱全場氣氛，將賽事推向最高潮。最終手沖咖啡社會組由施馨貽摘下冠軍、抱回 50,000 元獎金；張晉銘奪下亞軍、獲 36,000 元獎金；季軍陳怡璋帶回 20,000 元獎金；評審團獎由邱贊霖獲得 Fiorenzato 磨豆機。創意調飲學生組部分，去年冠軍、來自高雄科技大學的施家育成功衛冕、完成二連霸，並抱回 30,000 元獎金；亞軍為景文科技大學房鵬飛，季軍由萬能科技大學官柏均獲得，分別獲頒 20,000 元與 10,000 元獎金。佳作三名為台東專科學校張承洋、台中科技大學吳婷儒與黃珈筠，各獲 2,000 元家樂福禮券。

賽事總召施智偉老師表示，本屆活動延續「愛咖啡、愛地球、愛永續、愛分享」的核心精神，並首度將社會組手沖賽與學生組創意調飲賽同場舉辦，社會組更在報名開放瞬間秒殺，顯見咖啡圈對賽事的重視。創意組主審王琴理則指出，濾掛咖啡的普及讓國人對咖啡風味更講究，也促使學生在比賽中運用在地食材，與 INLOVE CAFÉ 100%雨林認證濾掛咖啡包調和出富有個性的新品項。評審謝溢宸也說，今年的選手展現令人驚喜的創意與技術，每位都有機會成為未來的咖啡冠軍。

在掌聲與歡呼之中，第四屆家樂福 INLOVE CAFÉ 全國咖啡挑戰賽畫下完美句點。家樂福表示，期望透過開放友善的競技舞台，持續向社會推廣永續咖啡理念，陪伴更多台灣咖啡職人與新生代踏向更廣闊的國際舞台。

