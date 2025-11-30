第四屆思鄉情美食才藝展演 讓新住民文化在桃園持續發光發熱





桃園市新住民服務協會30日假中壢區綠光花園婚宴會館舉辦「第四屆思鄉情美食、才藝展演」活動。桃園市副市長王明鉅與會表示，桃園是一個多元族群共融的城市，每次參與活動都能看見新住民朋友的滿滿才華，無論是動人的歌唱表演，或是展現家鄉味的佳餚料理，皆令人驚豔，希望思鄉情活動一年比一年更精彩，讓新住民朋友的好才藝與好手藝在桃園持續發光發熱。

王明鉅副市長在市府婦幼局長杜慈容、中壢區長李日強、平鎮區副區長詹國華陪同中出席，新住民聯合服務中心執行長李紹偉、桃園市新住民服務協會理事長唐嫣等均到場參加。



桃園市副市長王明鉅於「第四屆思鄉情美食、才藝展演」活動中致詞。





王明鉅指出，婦幼局成立至今即將滿兩年，除了守護婦女與兒童，更肩負照顧新住民的重要使命，隨著中央對新住民事務的重視提升，未來也將設立專責機構，象徵臺灣持續以開放與包容的精神，迎接並陪伴所有新住民好朋友。

婦幼局表示，截至今（114）年9月底，全國新住民共計約61萬人，其中桃園市的新住民達約7萬人，是全國新住民人數第二多的城市。



桃園市副市長王明鉅頒發傑出貢獻獎。

為讓新住民在臺生活更便利，市府也持續推出「放心居桃」政策，不僅在新住民文化會館提供多語服務，在市府1樓綜合服務櫃臺也增設通譯窗口，安排越南語、印尼語、泰語、菲律賓語、緬甸語及英語通譯駐點，協助新住民朋友洽辦各項業務。此外，自去（113）年起，新住民家庭服務中心也分為南北區提供服務，讓服務更加貼近需求。



