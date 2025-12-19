第四屆永續善農獎 大甲農會榮獲行銷推廣組獎





農業部動植物防疫檢疫署昨日於臺北市中山堂舉辦「第四屆永續善農獎」頒獎典禮。大甲農會參賽作品榮獲行銷推廣組獎、植物醫師蘇建中榮獲現場操作組入圍，由總幹事黃瑞祥及植物醫師蘇建中代表出席領獎，展現農會長期推動友善農業與永續經營的具體成果。

總幹事黃瑞祥表示，「永續善農獎」旨在推廣作物有害生物整合管理（IPM），透過「預防、監測、防治」等技術，兼顧環境友善、生態平衡與食品安全，並藉由選拔建立標竿學習典範。大甲區農會以「地方品牌」為核心，串聯產地管理、技術輔導與市場溝通，系統性推動友善農業，陪伴農友導入 IPM 管理模式，讓減藥不再只是規範，而是能在產地穩定落實的日常實踐。

黃總幹事指出，在生產端，本會攜手農業改良場及市府設置示範區，由儲備植物醫師與專家定期進行病蟲害診斷，並推廣斜紋夜蛾自動監測與性費洛蒙誘引技術，協助農友依害蟲密度精準防治，有效降低不必要用藥。在能力培力方面，每年辦理多場病蟲害防治及肥培管理課程，結合現場診斷與實作教學，近年減藥與減肥面積皆成長約15%，顯示友善管理逐步成為產地主流。在市場端，導入質譜快檢與採收前農藥殘留檢驗，建立「大甲出品安心首選」品牌形象，並結合芋頭產業文化節、評鑑活動及「以米功代金」倡議，讓消費者深入理解友善耕作的價值。

黃總幹事表示，透過產銷履歷、加工轉換與通路拓展，大甲農產品不僅安全可追溯，更成為地方永續的象徵。大甲農會將持續以品牌為橋樑，讓友善農業在土地上扎根，也在市場中被看見。

