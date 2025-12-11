第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽精彩落幕

▲第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽在深圳南山區舉行。

【本報大陸新聞中心報導】2025第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽日前在深圳南山落幕，現場湧進千餘名觀眾現場觀賽，海峽兩岸暨港澳參賽選手代表，以及來自臺灣的電競文旅交流團等出席活動，共同參與這場兼具競技激情與文化溫情的青年交流盛會。

本屆賽事設置大陸、臺灣、香港、澳門四大賽區，依託定向邀約機制層層篩選，集結8支頂尖隊伍展開巔峰對決，深受兩岸暨港澳青年群體關注。精心設計的多元環節讓賽事成為青年追捧的文化嘉年華，加上應援粉絲團呐喊、夢奇人偶互動、Coser宅舞秀等環節輪番上演，現場氛圍持續升溫。

▲第四屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽總決賽現場競爭氣氛濃厚!

這次聯賽以電競為橋樑，深化海峽兩岸暨港澳文化交流，助推電競產業與數字創意融合發展，讓非遺與電競碰撞，文化跨界破圈。開幕式上，主題宣傳片《競聚未來》首播即引爆全場。

閉幕式環節，廣東潮汕著名的「英歌舞」與電競的跨界碰撞，成為本屆賽事的創新亮點。激昂的英歌鼓點穿透電競音效，傳統民俗的剛勁舞姿與舞臺炫酷燈光交相輝映，讓千年文化基因在青春競技場景中煥發新生。值得一提的是，表演的揭陽市仙橋青年英歌隊曾赴臺灣巡演並圈粉無數，此次他們再度登臺，與兩岸選手共同詮釋「青春競技+傳統文化」的獨特魅力。

▲兩岸電競選手及臺灣電競文旅交流團等出席活動。

南山區表示，本次賽事既是競技比拼的賽場，更是友誼聯結的盛會，不僅能推動南山電競產業提質升級，更能深化南山與臺港澳的交流交往，希望全體選手賽出風格、賽出水準，在競技中厚植情誼、攜手同行，並邀請臺港澳選手多走進南山、感受南山，在同根同源的文化脈動與科技文化的融合之美。

海峽兩岸及港澳強隊巔峰對決，深圳 WK 戰隊強勢奪冠！賽場內，選手指尖翻飛詮釋體育精神；賽場外，青年選手們打卡深圳地標，在文化共鳴中深植情誼。深圳南山區也以全產業鏈生態賦能，用真金白銀政策護航，全力打造 「國際電競之都核心區」。

深圳南山區不僅是騰訊等頭部企業的總部所在地，更是大陸全國乃至全球電競資源高度集聚的戰略高地。資料顯示，南山區遊戲電競產業年營收已突破千億元人民幣大關，占深圳市總量80%以上、廣東省50%以上、大陸40%以上，成為驅動區域文化產業高品質發展的核心引擎。(照片記者蔡叔涓翻攝)