第四屆省躬盃軟式少棒賽落幕 展現基層棒球扎根成果
▲第四屆省躬盃軟式少棒賽落幕，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲出席閉幕頒發獎項，肯定小選手優秀表現與努力。（記者李嘉祥攝）
歷經四天精彩對決，2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽最終由臺南市省躬國小勇奪冠軍，高雄市鼓山國小榮獲亞軍，高雄市鼓岩國小及彰化縣忠孝國小則分別拿下季軍與殿軍，並於灣裡省躬棒球場閉幕頒獎，體育局長陳良乾代表市長黃偉哲出席閉幕頒發各獎項，肯定小選手優秀表現與努力，為此場少棒盛會劃下完美句點。
此屆賽事自11月14日起至17日於臺南五處棒球場同步舉行，吸引臺南市、臺北市、新北市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、金門縣等8縣市共25支少棒隊伍共同競技，以球會友，不僅展現競技實力，更彰顯團隊合作精神與全力以赴的積極心態。
市長黃偉哲表示，此場賽事是基層棒球培育與深化三級棒球動能的重要體現，透過學校用心籌辦賽事與體育局努力推展棒球體育，選手得以於安全性高的環境下累積比賽經驗，強化技術及培養卓越之心理素質，感謝教練、裁判、志工以及家長於賽事期間付出，市府也會持續推動三級棒球向下扎根，讓更多孩子能盡情在棒球場上大放異彩。
體育局長陳良乾指出，體育局持續厚植基層棒球運動量能，推動教練研習機制與優化場地資源，省躬盃不僅是競賽盛事，更是落實「全民運動」與「基層體育扎根」的重要舞台，期望吸引更多年輕選手透過參與賽事，建立團隊紀律與優秀正向的品德，也為未來進入青少棒、青棒階段奠定穩實基礎。
