第四屆農村領航獎 全台僅10位領航者獲獎 暨大勇奪2席

▲農業部部長陳駿季（左）親自頒發第四屆「農村領航獎」予暨大校友陳秋坤（右），高度肯定其致力於農村活化與再生的卓越貢獻。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】農業部日前舉辦「第四屆農村領航獎」頒獎典禮，由農業部部長陳駿季親自頒獎。本屆競爭激烈，全台僅選出10位對農村發展具卓越貢獻的領航者，國立暨南國際大學校友陳秋坤與在校生黃國峰雙雙獲獎，不僅在全台得主中佔下五分之一的席次，更彰顯暨大在地方創生與農村人才培育上的深厚實力。

▲農業部部長陳駿季（左）親自頒發第四屆「農村領航獎」予暨大碩二班同學黃國峰(右)，高度肯定其帶動農村產業發展的卓越貢獻。

廣告 廣告

暨大校長武東星表示，農村領航獎每三年舉辦一次，是農村發展領域中的指標性最高榮譽。本屆名額極為稀少，暨大能一舉拿下兩項殊榮，充分證明該校在推動大學社會責任（USR）與農村再生上所累積的能量，已獲國家級肯定。他強調，暨大將持續以南投唯一國立大學之姿，扮演地方智庫與關鍵夥伴，協助各地農村邁向永續。

獲獎者之一的陳秋坤，現任南投縣魚池鄉大雁休閒農業區發展協會理事長，也是暨大非營利組織經營管理碩士學位學程（NPO）校友。他在台上領獎時表示，這項榮耀不僅屬於個人，更是屬於澀水社區與大雁休閒農業區整個團隊。「面對農村轉型，我們從不放棄探索創新方法，未來會持續努力，為農村繁榮與永續盡一份力量。」

另一位獲獎者黃國峰，現任國姓鄉糯米橋休閒農業區促進協會理事長，現為暨大觀光休閒與餐飲管理學系碩士二年級學生。長期投入在地資源整合與青農培育的他表示：「這不只是我的獎，是屬於所有與我一起打拚的夥伴。」他期盼未來能吸引更多青年返鄉，共同打造國姓地區的農村新希望。

「農村領航獎」由農業部農村發展及水土保持署主辦，旨在表彰為農村產業、文化、生態與社區營造投入心力的「領航者」。獲獎者除了獲得肯定，未來也將有機會赴海外交流，拓展農村發展的國際視野。

武東星校長指出，陳秋坤與黃國峰分別在NPO與觀光餐飲管理領域進修，能將所學帶回家鄉並成功帶動魚池與國姓地區的產業活化，充分展現暨大培育人才的成果。未來，暨大將持續強化與地方的合作，以學術能量支持南投農村創生，並期望兩位獲獎者透過未來的國際交流，將全球視野引入台灣，讓南投農村在永續化與國際化道路上持續前行。