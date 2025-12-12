第四屆農村領航獎 陳駿季肯定暨大深耕地方成果

農業部部長陳駿季（左）親自頒發第四屆「農村領航獎」予暨大校友陳秋坤（右），高度肯定其致力於農村活化與再生的卓越貢獻。（暨大提供）





農業部日前舉辦「第四屆農村領航獎」頒獎典禮，由農業部部長陳駿季親自頒發獎項。本屆評選競爭激烈，全台僅選出10位對農村發展有卓越貢獻的領航者，國立暨南國際大學校友陳秋坤與在校生黃國峰在眾多角逐者中脫穎而出，雙雙獲獎。這不僅意味著暨大成員在全台獲獎名單中佔據五分之一的席次，更展現了該校長期深耕地方、培育農村創生人才的卓越成效。

暨大校長武東星表示，農村領航獎每三年舉辦一次，是農村發展領域的最高榮譽。本屆名額稀缺，僅有10位得主，而暨大能一口氣拿下兩座獎項，實屬不易。這證明了暨大的校友與在校生能將學術理論轉化為推動農村再生的實際行動，獲得了國家級的高度肯定，也是暨大落實大學社會責任（USR）最榮耀的具體實踐。

農業部部長陳駿季（左）親自頒發第四屆「農村領航獎」予暨大碩二班同學黃國峰(右)，高度肯定其帶動農村產業發展的卓越貢獻。（暨大提供）

本屆獲獎的陳秋坤，現任南投縣魚池鄉大雁休閒農業區發展協會理事長，同時也是暨大非營利組織經營管理碩士學位學程（NPO）的畢業校友。陳秋坤在從陳駿季部長手中接過獎座後表示：「這個獎項不僅是對我個人的肯定，更是對我們澀水社區以及大雁休閒農業區整個團隊的鼓舞。」他強調，面對農村發展的挑戰，團隊始終努力尋找創新的方法，未來將持續為農村的繁榮與可持續發展貢獻力量。

另一位獲獎者黃國峰，現任南投縣國姓鄉糯米橋休閒農業區促進協會理事長，目前就讀於暨大觀光休閒與餐飲管理學系碩士班二年級。黃國峰長期致力於整合在地資源與青農力量，他指出：「這份榮耀，不只是屬於我個人，更是屬於一路以來，一起打拚的每一位糯米橋休區與青農的夥伴們。」他希望能集結更多願意努力的朋友，共同灌溉土地的希望，守護家鄉價值，一步一腳印將夢想深耕在土地裡。

農村領航獎」由農業部農村發展及水土保持署主辦，主要在選出農村「領航者」，樹立楷模，帶動全台農村發展與再生。獎項評選範疇涵蓋產業活化、文化傳承、生態保育及社區營造等面向，獲獎者除獲得肯定外，更有機會赴日本等地進行觀摩交流，深化國際視野。

武東星校長進一步指出，暨大身為南投縣唯一的國立大學，始終將協助地方創生與永續發展視為核心使命。陳秋坤校友與黃國峰同學，分別在NPO與觀光餐飲領域進修，能將管理知識與創新思維帶回社區，成功帶動魚池大雁及澀水與國姓糯米橋周邊的產業活化，暨大與有榮焉。未來也將持續扮演地方智庫的角色，作為農村發展最強力的後盾，期許兩位獲獎者能透過未來的國際參訪交流，將更先進的農村治理經驗帶回台灣，持續領航南投農村邁向國際化與永續化。

