第四屆關渡人文藝術週 與你預約美好

第四屆關渡人文藝術週，今天下午四點展開蔬食市集，五點正式點燈開幕，就在點燈前夕，原本正下著的小雨突然停了，點燈儀式後，系列活動皆穴展開，包括北藝大帶來的雙人芭蕾，以及國內第一個當代馬戲團熱鬧輪番上場。

「3 2 1請點燈。」

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「畢竟人跟人的連結，其實是滿重要的，那關渡園區既然是在這個地方，那我們當然應該就近的，把這附近的這些鄉親，我們先扣在一起。」

台電台北北區營業處副處長 駱毅：「非常的感恩 我們感恩慈濟，能夠邀請 在關渡聯盟，能邀請台電公司，來參加這個活動，非常有意義的，關渡人文藝術週活動。」

主持人 陳竹琪：「讓我們來歡迎，FOCASA馬戲團。」

童年遊戲場景，融合馬戲特技，臺灣第一個專業當代馬戲團隊，成立13年來，重拾傳統農村美好時光。

慈濟人文志業品牌長 林天來：「我們心心念念 就是上人的心願，一定要淨化人心 祥和社會，期望 期待 祈禱這個天下無災。」

靜思精舍 德佺法師：「我們在這虔誠的心，祝福大愛讓世界(亮起來)，感恩祝福。」

北藝大舞蹈學院焦點舞團新銳編舞家 利孟潔：「我們都覺得就是，緣分這件事情，就是還滿奇妙的。」

北藝大舞蹈學院藝術總監 葉晉章：「大家都是關渡人，大家都是一家人。」

北藝大舞蹈學院焦點舞團新銳編舞家 林佳蓁：「這一首它其實是在講，人與人之間的關係，其實就像兩滴水一樣，然後我們在很浩瀚的海洋裡面，可能就這樣不小心相遇了，我們可能有一段故事，然後我們這段故事繼續往下走。」

雙人芭蕾，兩位北藝大高材生合力創作，要告訴大家，愛，是怎麼一回事。

北藝大舞蹈學院焦點舞團新銳編舞家 林佳蓁：「關於大愛這件事情，可能跟人本身 本來就有愛，所以當我們可以帶這些動力，帶著這些愛前進的時候，對於這世界上 可能可以給予，更多幫助 或者是給予，更多的回饋或溫暖。」

毛毛細雨，不減熱情、活力，串聯愛的關渡，一連三天，細細品味，屬於關渡人的溫暖款待。

