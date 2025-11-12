第四屆馬來西亞文化日11/15南港登場 TAMU大馬風市集×音樂×美食連嗨2天

CNEWS195251112a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

第四屆「2025馬來西亞文化日Hari Budaya Malaysia」將於11月15日至16日在台北流行音樂中心文化館與草皮廣場登場。由馬來西亞商業及工業協會（MayCham Taipei）與馬來西亞友誼及貿易中心（MFTC）合辦，首次移師南港舉辦。今年主題為「Kenduri Warni Warni 一起走進文化萬花筒」，兩日活動匯集65組馬來西亞與台灣品牌、30場文化藝術節目及10組音樂創作演出，並有文化導覽、美食市集與文創攤位。台北市文化局及北流亦共同合辦，攜手各界打造最生活化的馬來西亞文化饗宴。

廣告 廣告

活動主視覺由來自檳城、現就讀雲林科大的郭宇添設計，以檳城街屋、香料色彩與幾何圖案交織出多族群共融的意象。象徵融合的「千層糕」化作視覺主軸，寓意馬來、華人、印度等族群的多彩共生。郭宇添表示，希望藉設計喚起家鄉的味道與色彩，邀請大家一起吃美食、聽音樂、看展覽，用感官體驗馬來西亞的熱情與活力。

理事長林智明指出，協會致力促進台馬商業、教育與文化交流，「文化是最能讓彼此理解的橋樑」。今年特別攜手雲澗山創意有限公司策劃「TAMU大馬風市集」，以「席地文化」為精神，邀請民眾在草地上坐下來，一邊品嚐椰漿飯、炒粿條、咖哩麵，一邊欣賞音樂、舞蹈與皮影戲，體驗最原味的馬來西亞生活氛圍，全區免費入場。

CNEWS195251112a02

「TAMU」在馬來語中意為「相遇與邀請」，今年邀集超過65個品牌，包括馬六甲、吉隆坡、檳城文創品牌與旅遊業者，以及多家在台馬來西亞餐館如馬六甲風味館、池姊姊新馬泰料理、榴槤大哥、大紅花手作坊等。另有南港老爺行旅Soft Kitchen與多家人氣店家共同參與，打造全台唯一「馬來西亞美食地圖」，掀起最新一波南洋風潮。

廣告 廣告

活動同時推出「文化定時導覽」，帶領民眾穿梭美食與文創攤位，體驗蠟染、聽故事、認識語言與歷史。今年節目亮點包括雪蘭莪州舞蹈團的傳統與現代表演，以及國際知名皮影戲團「Fusion Wayang Kulit」四場《星光皮影戲》。創辦人Tintoy Chuo與第十三代大師Pak Dain以傳統吉蘭丹皮影結合星際大戰、超級英雄等元素，創造出充滿奇幻感的跨文化演出。

CNEWS195251112a03

現場還有馬來西亞建築師兼設計師Masrina Abdullah主講蠟染講座，分享其以「雙層蠟染技法」創作的當代時尚設計。另設有播棋工作坊，讓民眾體驗馬來傳統遊戲，感受古老智慧與手作樂趣。藝術家陳鎰森展出《Our Island 我們的島》，以畫布與光影描繪家鄉記憶；「眾擊坊」與「南方節奏手鼓」帶來節奏演出，十組創作歌手輪番席地開唱。

活動期間凡消費滿300元即可參加抽獎，獲得台灣森那美起亞、群聯電子、以樂生技、中租控股等企業贊助好禮。主辦單位表示，文化不只是被觀看的舞台，而是大家席地而坐、共享笑聲的時刻。2025馬來西亞文化日邀請民眾11月15至16日每日10:30至19:00前往臺北流行音樂中心，體驗最Chun、最熱情的馬來西亞風情。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

民歌大團圓倒數10天 「八仙合韻」民歌最強重唱總彩吹響女力號角

致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」

【文章轉載請註明出處】