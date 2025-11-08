第四屆「大溪工藝週」盛大展開 貴賓團搶先體驗、工藝交流之夜激盪火花
【記者 劉蘇梅/桃園 報導】第四屆「大溪工藝週」（Daxi Craft Week）於今（7）日正式揭開序幕。為展現大溪豐富的在地工藝能量並促進國際交流，主辦單位特別規劃了「貴賓媒體踩線團」活動，帶領來自各界的貴賓與媒體深入體驗大溪的工藝魅力；晚間則舉辦「工藝交流之夜」，邀請所有參展品牌主理人與國際貴賓齊聚一堂，開啟跨界對話。
踩線團行程從充滿活力的「工藝市集」導覽開始，現場設置了「大溪工藝週」資訊站，並精心規劃了來自日本的「會津、加賀」、「兵庫」、「益子」等主題館，展示多元的國際工藝風貌。
貴賓們在享用結合在地特色的「工藝餐食」後，深入走訪多間「打開工場」參與式體驗，包括添富木業、木匠先生、森平房家具製作所、以及木夫等在地工坊，親身感受木藝職人的精湛技藝與創作熱情。
晚間的「工藝交流之夜」於溫馨的溪房子手作坊舉行。這場專為彌補活動期間夥伴們忙碌而無法充分交流的遺憾所設計的活動，邀請了所有參與「打開工場」、「工藝市集」以及國際品牌的主理人、通路品牌商等重要貴賓共同參與。活動以一頁式簡報的介紹認識彼此，藉此促進彼此對話與靈感交流，期望激發出更多創新與合作的火花。現場氣氛熱絡，在餐敘交流中，各界貴賓暢談對工藝發展的願景，為大溪工藝週注入豐沛的能量。
一年一度的大溪工藝週自今日起至11月9日，以「用工藝和世界交朋友」為主軸，邀請國內外工藝單位與職人齊聚交流，推出多項體驗活動，結合了打開工場、工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程、工藝餐食和工藝體驗，歡迎大家以不同方式親近工藝、認識產業及體驗手作。更多活動資訊請至活動粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/nlngz1）查詢。(圖：記者劉蘇梅拍攝)
