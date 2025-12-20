第四年參加嘉義市國際管樂節演出 新營區南光高中樂儀隊展現青春能量

新營區南光高中樂儀隊參加嘉義市國際管樂節演出，展現青春能量。（校方提供）

記者陳佳伶／新營報導

2025年第卅三屆嘉義市國際管樂節，二十日下午在嘉義中央噴水池圓環登場，來自台南市新營區南光高中樂儀隊，第四年在嘉義市國際管樂節舞台演出，以管樂吹奏輕快旋律的歌曲，搭配儀隊的行進槍法，兼具視覺與聽覺的饗宴，現場掌聲不斷。

嘉義市國際管樂節踩街嘉年華活動，共集結五十五支國內外管樂團隊共襄盛舉，場面熱鬧；南光高中樂儀隊在二０二０年、二０二三年、二０二四年及二０二五年，連續四年錄取登上嘉義市國際管樂節舞台。

南光高中說，由該校一百零五名學生組成的樂儀隊，這次表演曲目以管樂吹奏輕快旋律的歌曲為主，搭配由儀隊成員自行創編的行進槍法，巧妙結合音樂節奏與動作美感，帶來一場兼具視覺與聽覺的豐富饗宴。

擔任儀隊隊長的高二誠班學生陳芊妤分享，能以隊長身分站上嘉義市國際管樂節舞台，感動又驕傲，演出中大家動作到位、槍法一致，訓練成果肯定，辛苦練習非常值得。

擔任管樂指揮的高二忠班學生吳芊穎也表示，準備與排練過程中歷經多次調整與挑戰，團員彼此支持、共同努力，當成果完整呈現在舞台上時，內心充滿成就感，也為珍貴的學習歷程畫下圓滿句點。

南光高中校長張添唐表示，樂儀隊學生除社團時間，平時利用課後及課外活動加強體能與技巧訓練，展現美感、生命力與青春能量，也呈現南光樂儀隊紮實訓練與團隊精神，贏得現場民眾熱烈掌聲；學生與各地優秀團隊交流互動，拓展視野，留下珍貴難忘的學習回憶。