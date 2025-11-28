第四會期總質詢落幕 卓榮泰：期待兩院擱置差異向前走

立法院第11屆第4會期對行政院長施政質詢28日結束，民進黨立委贈送鮮花為行政院長卓榮泰（中）打氣，卓揆亦揮手表達感謝。（姚志平攝）

立法院第四會期施政總質詢今（28）天落幕，行政院長卓榮泰在完成答詢後表示，他深深期待行政、立法兩院能夠暫時擱置差異，在國家一體、中央地方合作下，走出一條具有最高共識的路向前走。民進黨立院黨團幹部也特地送上花語是「勇敢」的桔梗，感謝卓站在第一線，面對國會的各種挑戰。

卓榮泰在致詞時感謝立法院朝野各黨團立委的指教及建議，以及所有立院會務人員這段期間的辛勞。隨後，他提到每一次他上備詢台時，都會向大會主席韓國瑜或立法院副院長江啟臣深深一鞠躬，這個敬禮的意義，是依據憲法義務，行政院向立法院負責，但對他個人還有一層意義，是代表著每一次的鞠躬，都期盼兩院能在憲政正常運作下，重新開啟新的合作模式。

卓榮泰說，他希望立法院能與行政院共同努力，一起完成他在9月30日施政報告中提出的三大重建：全球產業布局的重建、災區復原的重建，以及社會信任的重建。

他接著說，前兩個重建正在進行，但很遺憾他個人的努力還是不夠，因為兩院之間仍存在許多差異，包含對於國家未來不同立場的差異、對於國家安全不同思考的差異、對於國家財政不同角度的差異。

他表示，彼此究竟能不能在這些差異中取得最大公約數，讓國人看見行政、立法兩院可以經過協商，完成人民交付予我們的任務？能不能透過合作來改變現狀？如果可以如此，那他每一次代表政院在立院進行答覆時，他認為這樣的互動，才是共同為國家未來尋找一個可循方向。

卓榮泰呼籲，共同的合作，才是國人對他們最大的要求。「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨；沒有國，哪有個人？」他願意，也期待彼此都能一起以國家為念、以家為念、以每一位國人為念。

卓榮泰說，為了建設國家、發展未來，他深深期待兩院能夠暫時擱置差異，在國家一體、中央地方合作下，走出一條具有最高共識的路向前走，這也是國人樂於看到的。

