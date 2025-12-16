第四期大腸癌中醫治療癌全消失！中醫：勿信治癌祕方偏方 中西醫合治是王道

衛福部基隆醫院中醫主治醫師黃林煌日前接獲一通來自南非好友的求救電話，對方的妻子被診斷出罹患第四期大腸癌，癌細胞已擴散至肝臟、肺部及頸部，CEA癌細胞指標高達13。南非的醫院認為繼續治療只會增加病人的痛苦，建議放棄治療，轉而尋求中醫或其他民間療法的幫助，甚至想帶著重病的妻子來台灣接受治療。

林煌曾任衛福部中醫藥司司長、史瓦辛尼大使館參事。因為在非洲派駐長達9年，代表衛福部處理國際衛生事務交流，因此也結交不少非洲友人。接獲友人求救，他擔心以病人的身體狀況，長途跋涉只會徒增痛苦。

黃林煌說等他放假會親至南非，之前則可先透過視訊診斷，開藥並寄藥給好友的妻子服用，希望能改善她的生活品質。沒想到，經過5個月的中藥治療，好友妻子的大腸癌竟然痊癒了，中醫再次在南非完成了一場精彩的國民外交。

便祕、失眠、燥熱 中醫辨證論治

透過視訊問診，黃林煌了解到病人從年輕時就飽受便祕之苦，近期更出現了大便祕結、排便困難的情形。此外，她還有全身燥熱難耐、夜不成眠、精神不濟等症狀。

經望聞問切，黃林煌判斷她屬於燥熱體質，針對排便困難和燥熱的問題，他開立了三黃瀉心湯，處方包括大黃、黃芩、黃連三味藥材，具有瀉實火、治療心胃火盛的功效。同時，他還搭配補陽還五湯來益氣活血，幫助病人恢復體力，並根據病情進行加減化裁。

服用中藥癌塊縮小 5個月後大腸癌竟消失

服藥兩個月後，病人回診時的檢查結果令人振奮，大部分的癌塊都明顯縮小，CEA指數也從13降至5.5，接近正常值6。南非的主治醫師告訴她：「不管過去這兩個月妳做了什麼，就繼續保持下去。」又過了兩個月，CEA指數更降至3。

6/24，也就是中藥治療滿5個月之際，黃林煌收到了好友傳來的喜訊：他的妻子體內所有的癌細胞都消失了，轉移至肝臟、頸部等部位的病灶不見蹤影，大腸和直腸也沒有腫瘤。儘管黃林煌過去曾幫助許多癌症病人，但像這樣的神奇療效，他也是第一次遇到。

▲南非友人傳來好消息，第四期大腸癌服用中藥5個月已經完全消失。（圖／翻攝自黃林煌臉書）

南非醫療先進 排除誤診可能

黃林煌特別強調，好友妻子的病例絕非因為當地醫療落後而導致的誤診。事實上，南非的醫療水準相當先進，全球第一例換心手術和唯二成功的異體陰莖移植都是在南非完成的。因此，病人最初被診斷出第四期大腸癌並非誤判，而後來癌症消失的檢查結果也有確鑿的證據支持。未來，他們計畫將這個案例發表在醫學期刊上。

勿迷信偏方祕方 中西醫合治最佳

不過，黃林煌坦言，他之所以在臉書上分享這個故事，並非為了炫耀自己的醫術有多高明，或暗示自己有起死回生的神奇能力，而是希望傳達一個觀念：沒有包治百病的偏方或祕方。

面對癌症，黃林煌建議應先尋求西醫的診斷，畢竟西醫有先進的診斷工具，全球也累積了數億例治療成功的經驗。透過現代工具精準診斷後，再結合中西醫的治療，往往能收到更好的效果。

他也提醒，目前衛福部推動中西醫合治，所以中醫治癌所用的中藥大多有健保給付，頂多是不喜歡服用科學中藥的患者需自費購買藥材煎煮成湯劑，費用最多也只有數百到數千元，不會高達數十萬。

中西醫互補 以病人為本

黃林煌指出，目前衛福部正推動中西醫合治的觀念，但仍有部分西醫排斥中醫，也有少數中醫師宣稱「服用中藥後不能接受其他治療，否則會影響療效」，這些說法都是錯誤的。

他認為，中西醫可以互相補足對方的不足，加強彼此的治療效果。他建議，若遇到這類排斥中西合治的醫師，不妨換個真正以病人為本、為病人著想的醫師，定能得到更全面的照護。

此外，黃林煌也提醒切勿輕信號稱包治的偏方。他曾經有位朋友的妻子罹患乳癌，卻誤信氣功大師聲稱可以徒手治癒，因而放棄正規治療，最終不幸病逝。他感嘆地說，目前乳癌的治癒率其實很高，但朋友的妻子卻因為相信氣功大師的花言巧語而錯失了治療良機，實在令人惋惜。

◎ 圖片來源／翻攝自黃林煌臉書

◎ 諮詢專家／黃林煌中醫師

