第四期大腸癌中醫治療癌全消失！中醫：勿信治癌祕方偏方 中西醫合治是王道
衛福部基隆醫院中醫主治醫師黃林煌日前接獲一通來自南非好友的求救電話，對方的妻子被診斷出罹患第四期大腸癌，癌細胞已擴散至肝臟、肺部及頸部，CEA癌細胞指標高達13。南非的醫院認為繼續治療只會增加病人的痛苦，建議放棄治療，轉而尋求中醫或其他民間療法的幫助，甚至想帶著重病的妻子來台灣接受治療。
林煌曾任衛福部中醫藥司司長、史瓦辛尼大使館參事。因為在非洲派駐長達9年，代表衛福部處理國際衛生事務交流，因此也結交不少非洲友人。接獲友人求救，他擔心以病人的身體狀況，長途跋涉只會徒增痛苦。
看更多：40歲起篩檢大腸癌 死亡風險降4成！台大研究登JAMA
黃林煌說等他放假會親至南非，之前則可先透過視訊診斷，開藥並寄藥給好友的妻子服用，希望能改善她的生活品質。沒想到，經過5個月的中藥治療，好友妻子的大腸癌竟然痊癒了，中醫再次在南非完成了一場精彩的國民外交。
便祕、失眠、燥熱 中醫辨證論治
透過視訊問診，黃林煌了解到病人從年輕時就飽受便祕之苦，近期更出現了大便祕結、排便困難的情形。此外，她還有全身燥熱難耐、夜不成眠、精神不濟等症狀。
經望聞問切，黃林煌判斷她屬於燥熱體質，針對排便困難和燥熱的問題，他開立了三黃瀉心湯，處方包括大黃、黃芩、黃連三味藥材，具有瀉實火、治療心胃火盛的功效。同時，他還搭配補陽還五湯來益氣活血，幫助病人恢復體力，並根據病情進行加減化裁。
服用中藥癌塊縮小 5個月後大腸癌竟消失
服藥兩個月後，病人回診時的檢查結果令人振奮，大部分的癌塊都明顯縮小，CEA指數也從13降至5.5，接近正常值6。南非的主治醫師告訴她：「不管過去這兩個月妳做了什麼，就繼續保持下去。」又過了兩個月，CEA指數更降至3。
6/24，也就是中藥治療滿5個月之際，黃林煌收到了好友傳來的喜訊：他的妻子體內所有的癌細胞都消失了，轉移至肝臟、頸部等部位的病灶不見蹤影，大腸和直腸也沒有腫瘤。儘管黃林煌過去曾幫助許多癌症病人，但像這樣的神奇療效，他也是第一次遇到。
南非醫療先進 排除誤診可能
黃林煌特別強調，好友妻子的病例絕非因為當地醫療落後而導致的誤診。事實上，南非的醫療水準相當先進，全球第一例換心手術和唯二成功的異體陰莖移植都是在南非完成的。因此，病人最初被診斷出第四期大腸癌並非誤判，而後來癌症消失的檢查結果也有確鑿的證據支持。未來，他們計畫將這個案例發表在醫學期刊上。
勿迷信偏方祕方 中西醫合治最佳
不過，黃林煌坦言，他之所以在臉書上分享這個故事，並非為了炫耀自己的醫術有多高明，或暗示自己有起死回生的神奇能力，而是希望傳達一個觀念：沒有包治百病的偏方或祕方。
面對癌症，黃林煌建議應先尋求西醫的診斷，畢竟西醫有先進的診斷工具，全球也累積了數億例治療成功的經驗。透過現代工具精準診斷後，再結合中西醫的治療，往往能收到更好的效果。
他也提醒，目前衛福部推動中西醫合治，所以中醫治癌所用的中藥大多有健保給付，頂多是不喜歡服用科學中藥的患者需自費購買藥材煎煮成湯劑，費用最多也只有數百到數千元，不會高達數十萬。
看更多：吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
中西醫互補 以病人為本
黃林煌指出，目前衛福部正推動中西醫合治的觀念，但仍有部分西醫排斥中醫，也有少數中醫師宣稱「服用中藥後不能接受其他治療，否則會影響療效」，這些說法都是錯誤的。
他認為，中西醫可以互相補足對方的不足，加強彼此的治療效果。他建議，若遇到這類排斥中西合治的醫師，不妨換個真正以病人為本、為病人著想的醫師，定能得到更全面的照護。
此外，黃林煌也提醒切勿輕信號稱包治的偏方。他曾經有位朋友的妻子罹患乳癌，卻誤信氣功大師聲稱可以徒手治癒，因而放棄正規治療，最終不幸病逝。他感嘆地說，目前乳癌的治癒率其實很高，但朋友的妻子卻因為相信氣功大師的花言巧語而錯失了治療良機，實在令人惋惜。
看更多：79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆
◎ 圖片來源／翻攝自黃林煌臉書
◎ 諮詢專家／黃林煌中醫師
更多健康2.0報導
「這款油」比豬油更塞血管！醫揭最好的動物油 這樣吃油死亡率降27%
她62歲就換髖關節拄枴杖走路怕跌倒！AI動態預測跌倒機率提早預警
黑芝麻、黑豆吃錯恐成毒！中西醫公認最強護腎食物是它們 還能助長壽
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 31
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
痔瘡血便以為正常！他忽略「1警訊」醫一看嘆：罹癌了
生活中的每一個小警訊都是身體給你的提醒！營養醫學醫師劉博仁在臉書上分享了兩個案例，兩名患者都以為是出現的是小毛病而輕忽，沒想到檢查後卻發現罹癌，劉博仁醫師也用這些案例提醒大家，一定要多注意身體的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
半夜常胃酸逆流？醫揪兇手：「這1養生食物」害的 想助眠反而更慘
一位43歲的女性病患，經常有胃酸、胃腸脹氣、打嗝、排氣多的情況，曾經做過胃腸鏡檢查，有胃息肉、賁門鬆弛、胃食道逆流的狀況，排便一兩天才一次，而且經常覺得排不乾淨、脹氣，雖然檢查結果都不是大毛病，但西醫判定他有「腸道老化」的傾向。因此，他到中醫看診主要是針對胃腸問題，並且搭配針灸促進腸胃蠕動，治療半年之後症狀都有明顯改善。 半夜被胃酸嗆醒 竟是紅棗惹禍 中醫師羅珮琳分享，有一次該名病人來看診的時候突然說他最近胃食道逆流的狀況變嚴重，每天半夜會被胃酸嗆醒，早上起來都覺得嘴巴苦苦的，我問他：「最近有吃宵夜嗎？」他回答：「有」，因為家人最近去旅遊回來帶了一大包的紅棗零食，是單包裝拆開可以直接食用的大顆紅棗，因為紅棗可以養血安神幫助睡眠，所以他每天晚上睡覺之前會吃一顆大顆的紅棗。羅珮琳請他先停止在睡前吃紅棗，因為沒有煮過的紅棗皮硬硬的，直接當果乾食用其實並不好消化，而且雖然紅棗是天然果乾，但糖分一樣會造成胃酸，停止睡前吃紅棗一週之後，再回診果然胃食道逆流的狀況就改善了。 紅棗多食損齒 中滿證忌之 「本草備要」記載大棗「多食損齒，中滿證忌之」，中醫認為「甘令人滿」多吃甘味食物易影響消化功能，不當食常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
沉迷越式洗頭！2週後耳朵奇癢 就醫驚見「長滿黴菌」
「越式洗頭」結合洗髮、頭皮按摩及掏耳等服務，吸引不少民眾體驗。不過，有民眾體驗「掏耳朵」服務後雙耳奇癢無比，就醫後竟發現耳朵長滿黴菌；耳鼻喉科醫師提醒，若店家器具消毒不完全，恐增加耳朵感染風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
40歲男吃薑母鴨「大吐血休克」！醫曝致命關鍵：1類人小心別亂補
氣溫驟降，不少人喜歡在寒冷天氣享用薑母鴨、羊肉爐等鍋物禦寒。外科醫師陳榮堅分享一起驚險案例，一名40多歲男性在食用薑母鴨後，突然大量吐血並當場休克，送醫急救後才發現，原因竟與其原本就患有食道靜脈曲張有關。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
這6種食物養出癌體質！名醫陳衛華成功抗4癌分享：20年壞習慣釀慢性發炎，癌後共處「這樣做」
過去民眾聞癌色變，但根據最新統計顯示，台灣癌症5年相對存活率已突破6成，意味著愈來愈多患者在走過手術、化療與放療後，迎來更長的「癌後人生」。然而，這段旅程並非治療結束就告一段落，而是另一場需要耐心、紀律與支持系統的長跑。台灣癌症基金會日前在「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」中強調，癌後長期共處已成台灣新常態，如何讓病友活得穩、走得久，是下一階段醫療與社會支持的關鍵。被譽為「奇蹟醫師」的宏信診所院長陳衛華，就是在這場長跑中最具代表性的身影。30年間，他歷經骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌等4癌纏身，卻在一次次身心煎熬後站得更挺。他以醫師與病人雙重身分告訴病友：「正規醫療是抗癌的基礎，但要讓病友能長期穩定、活出品質，還需要將營養照護、生活型態與心理調適整合起來。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
蕭敬騰岳父林光寧病逝 醫：中風後最怕嗆到！
蕭敬騰岳父林光寧於北醫病逝，享壽75歲。女兒Summer（林有慧）在社群透露，父親過去3個月因吸入性肺炎三度住院治療，住院期間身體持續出現新症狀，最終不敵病魔離世。醫師特別提醒，中風患者最怕嗆到，容易導致吸入性肺炎，需特別注意防範。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
瘦瘦針亂象多！民眾組團一起打拼便宜 劑量過重導致狂吐
台灣肥胖醫學會最新公布「台灣成人肥胖臨床實務指引」，大幅放寬用藥標準。過往建議BMI大於30，應直接使用瘦瘦針，BMI介27至30，應合併一項肥胖相關合併症，如三高或心血管疾病等共病，且經3個月飲食、運動控制失敗後，才能用藥物。最新指引為BMI大於27，且有合併症時，就可直接使用瘦瘦針，而BMI介於24至27間、腰圍超標、又有併發症的微胖族、泡芙人，應先要求改善生活型態，若3至6個月未達減重目標，即可用藥。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
水喝多仍尿偏黃？醫揭「殘酷真相」：1器官壞了！
痛風是因人體內的高尿酸所致，醫師張家銘表示，無症狀的高尿酸更危險，因為高尿酸未必會痛，待檢查發現腎功能下降時，高尿酸常已持續一段時間，它是慢性腎病的重要因子。他表示，民眾可從生活細節了解腎功能，例如明明水喝不少，但尿液卻常偏黃？血壓在正常值上下波動等，都是腎功能受損的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡喝錯恐骨質疏鬆！最新研究曝「1飲品」反加分
在多數人的生活裡，一天的開始往往離不開一杯咖啡或茶。然而食安專家韋恩分享，根據最新研究指出，每天攝取超過5杯咖啡，可能不利於骨骼強度發展，進而導致骨質疏鬆；不過喝茶則有益於骨密度，因為茶中富含兒茶素，這類植化素被認為有助於促進骨形成、減緩骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
美搖滾樂團主唱抗癌一年不敵病魔 醫：原可活3到5年
美搖滾樂團主唱抗癌一年不敵病魔 醫：原可活3到5年EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
你也是嗎？表面正常「其實很痛苦」 小心得了「非典型憂鬱症」
【記者黃泓哲／台北報導】不少人一提到憂鬱症，腦中浮現的多半是失眠、吃不下、體重下降，但精神科醫師楊聰財指出，臨床上其實還有一種常被忽略的「非典型憂鬱症」。這類患者表面看起來不像憂鬱症，甚至遇到好事時還能短暫開心，但私下卻長期感到低落、疲憊，常被誤會是懶惰、抗壓性差，導致延誤就醫。楊聰財提醒，「非典型」不代表少見，而是症狀表現和一般認知相反。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《青青河邊草》何晴病逝 醫示警「視力模糊」別輕忽
大陸「第一古典美人」何晴於13日在北京病逝，享壽61歲。她先前被診斷罹患腦瘤，為此淡出演藝圈。醫師表示，腦瘤不論良性或惡性，都可能造成身心受創，出現視力模糊、步態不穩等症狀，惡性腦瘤平均存活期更僅約15個月。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
誤當憂鬱、巴金森氏症！婦人手抖、「面具臉」竟是B12嚴重缺乏
台中一名67歲李姓婦人，近月來出現走路不穩、說話結巴、雙手顫抖等症狀，甚至出現面具臉、精神不濟、反應遲緩等類似巴金森氏症的表現。起初她到身心科就診並被診斷為憂鬱症，但藥物治療後症狀反而更嚴重。直至前往長安醫院神經內科就醫，檢查後才發現竟是嚴重缺乏維生素B12導致的神經病變。經連續注射與口服補充治療後，短短兩週內步態與精神狀態明顯改善，病情大幅好轉。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
改善腳麻快吃2食物超有效！專家再授「3招」緩腳麻刺痛
「腿麻」不僅是姿勢不良，還可能是神經受損警訊！醫師指出，若麻刺感伴隨針刺、灼熱或電流感，通常代表神經發炎或受損，短暫性的腳麻可透過活動、按摩或熱敷等方式舒緩，但若症狀持續或惡化，應盡速就醫評估，避免錯健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每10秒1人喪命！「這疾病」住院率飆升 喘、咳是警訊
慢性阻塞性肺病（COPD）長期位居十大死因之列，全球每10秒鐘就有一個人死於COPD。COPD是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，約9成患者都是因「吸菸」引起。健保署署長陳亮妤宣布，健保署106年就開始COPD專案，如今將進行更新，預計明年1月1日上路將會挹注2500萬，也會優化胸腔重症相關的醫療支付點數，協助各級醫療院所提升病人照護。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形...早安健康 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
歷經18次化療挺過乳癌 朱芯儀注重飲食睡眠「日喝水2500cc」
生活中心／綜合報導藝人朱芯儀，2021年末遭診斷罹患乳癌，但她並沒有被病魔擊倒，切除乳房後積極化療，避免癌細胞繼續擴散，朱芯儀透露，罹癌對她的人生影響很大，現在每天至少會喝2500到2600CC的水，也會注重飲食跟睡眠，希望能陪兒女走更長遠的路。民視 ・ 1 天前 ・ 4
8成確診已末期！研究揪「1飲食習慣」成癌王元凶
專家普遍指出，家族史、肥胖、高齡及糖尿病等，都是胰臟癌的高風險因子。中央研究院學者研究發現，胰臟癌的形成與糖代謝異常密切相關，若能避免長期攝取高糖飲食，有助降低胰臟癌的罹患風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2