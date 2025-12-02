第四期肺癌不放棄 精準治療讓他見證孩子上大學

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】肺癌已連兩年為國人癌症死因首位，每年新增病例超過 1.7 萬人。臺中榮總胸腫科曾政森主任指出，隨著科技與精準醫療進步，第四期肺癌治療選擇更為多元，許多人可長期存活並維持生活品質。

高 PD-L1 肺腺癌 免疫治療+化療助穩定病情

45 歲吳先生 6 年前洗澡時摸到右頸鎖骨旁硬塊，短時間快速變大，最終確診第四期肺腺癌合併腦部多處轉移。當時他僅 39 歲，上有母親，下有兩名仍在國中、小學的女兒，他說：「我沒有退路，只能和醫師一起拚。」

他先接受腦部放射治療與化療，歷經副作用與骨轉移疼痛。臺中榮總胸腔部團隊為他檢測免疫染色，發現 PD-L1 高表現，因而採用免疫治療合併化療，成功控制腫瘤並改善疼痛。體力恢復後，他已重返職場，更感謝能看著大女兒上大學，覺得所有努力都值得。

曾政森主任表示，吳先生為典型 PD-L1 高表現、無標靶突變的第四期肺腺癌長期存活者。多國臨床研究顯示，相較僅接受化療者，使用免疫治療者整體存活期可延長約 8 個月，顯示其具長期疾病控制潛力。

KRAS G12C 基因突變 臨床試驗助穩定病情

另一名案例 79 歲黃女士 6 年前因咳嗽與喉癢就醫，發現為第四期肺腺癌。雖一度認為「第四期等同死刑」，仍遵循醫囑治療。第 2 年病情復發，中榮安排臨床試驗基因檢測，發現罕見 KRAS G12C 突變，使用口服標靶藥 4 個月後胸痛改善，病況控制良好，目前持續用藥追蹤。

中榮研究指出，KRAS G12C 突變病人整體存活期約 13 個月，顯著短於其他基因突變族群；黃女士穩定長達 6 年，是極罕見的長期存活案例。

精準醫療整合照護 提升存活與生活品質

兩位病人皆透過基因檢測找到最適合的治療方向；有突變者可使用標靶藥，無突變者則以免疫治療為主。臺中榮總胸腫科李柏昕醫師表示，精準醫療核心是為病人找到「最有效、副作用最小」的治療。若能配對到合適標靶藥物，效果優於化療且副作用較少；若無標靶選項，免疫治療能解除腫瘤對免疫系統的抑制，使免疫細胞重新攻擊癌細胞，也展現亮眼效果。

全方位支持照護 陪病友走得更長

李柏昕醫師強調，抗癌歷程不僅是醫療成效，也包含愛與韌性。藉由疼痛控制、心理支持、營養諮詢與運動復健等服務，不僅協助病友延長生命，同時更保有尊嚴。也提醒高風險族群，如家族史或吸菸者，應定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，及早發現、及早治療。

