第四期肺癌將不再是絕症 免疫治療有望痊癒

日本「激安殿堂」唐吉訶德創辦人安田隆夫日前公開罹患肺癌末期消息，引發各界關注。 專家表示，肺癌末期不再是絕症，醫師指出，隨著標靶治療、免疫治療等技術進步，目前第四期肺癌存活率已從過去不到5%提升至10~15%，部分患者甚至有痊癒機會。

肺癌在初期往往難以察覺症狀，臨床上超過七成的患者在確診時已是第三、四期。

唐吉訶德是台灣人旅日必逛的商店之一，在台灣也設有分店。今年7月，創辦人安田隆夫對外公開自己罹患肺癌末期，同時安排長子安田裕作成為接班人。根據《TVBS新聞網》報導，馬偕紀念醫院胸腔外科醫師詹梅麟表示，以往聽到肺癌第四期意味著生命開始倒數，因為當時治療選擇僅限於化療及輔助性放療。然而，標靶藥物和免疫治療問世後，情況已大幅改變。

詹梅麟指出，肺癌有多種型態，最常見的是肺腺癌，另外還包括鱗狀癌和小細胞癌等。若確診為肺腺癌，化療、標靶和免疫治療都是可能選項；若是鱗狀癌和小細胞癌則主要使用化療和免疫治療。確診肺癌後，首先需進行病理檢查確定癌種類型，以肺腺癌為例，接著要進行基因檢測，找出是否有對應的標靶靶點。

目前健保給付檢驗EGFR和ALK兩種基因，部分給付NGS次世代基因定序，可一次分析大量基因序列片段，找出包括罕見變異的基因，不過患者仍需負擔部分費用。詹梅麟強調，標靶藥物目前已發展至第三代，即使第二代標靶出現抗藥性，仍有四成多患者可轉換至第三代藥物。

「標靶是控制而非治癒，」詹梅麟解釋，當標靶藥物壓制一段時間後若出現復發，可再次切片檢查是否有新的變異點，再投以對應的標靶藥物。例如，有些患者使用第二代標靶藥物後出現抗藥性，轉換至第三代藥物，若再次出現抗藥性，可透過切片檢查是否有特定位點突變，若有對應的突變點，甚至可回到第一代標靶治療。

低劑量電腦斷層是目前肺癌最好的篩檢方式，但在後續診斷上仍面臨挑戰。

詹梅麟強調，切片反映當下狀況，因此抗藥性出現後再次切片，基因突變往往與第一次切片結果不同。若未找到基因變異，也可回歸化療。目前第四代標靶藥物已進入臨床試驗階段，細胞治療、癌症疫苗雖然尚未成熟，但也正在發展中。他表示，肺癌治療選擇多元，有「8、9種武器」可用，未來第四期肺癌將不再是絕症。

關於免疫治療，詹梅麟說明通常會與化療併用，效果與免疫調節點濃度和腫瘤新抗原有關，濃度越高，反應越好。少部分「天選之人」甚至有痊癒機會，免疫細胞可攻擊癌細胞至完全消失，但這類患者比例很低。他解釋，癌細胞會抑制T細胞功能，讓T細胞不活化，而免疫治療可解除這種抑制，活化T細胞。免疫系統被喚醒後可維持一段時間，因此用藥約半年即可觀察效果，腫瘤消退程度越好，病況就越穩定。

由於NGS或基因檢測都需透過病理切片，市場上也出現液態切片技術，僅需抽血驗基因。不過詹梅麟指出，抽血檢測的準確率僅70～80%，只適合作為不適合或不願意接受開刀患者的替代選擇。

