第四期黑色素瘤與免疫療法解析──從陳文茜個案，看見治療選擇與生命尊嚴

黑色素瘤雖然在台灣並不常見，但一旦進展到第四期，治療難度與生活負擔都會全面升級。這起事件再度提醒大眾：黑色素瘤並非「只有皮膚表面的痣才會發生」，尤其腳底、黏膜、指甲溝等位置容易延遲診斷，更需留意。

第四期黑色素瘤的治療進展與限制

免疫療法是近十年第四期黑色素瘤治療中最重要的突破，其中免疫檢查點抑制劑（如 PD-1、CTLA-4 抑制劑）已成為核心療法，可重新活化人體 T 細胞，讓患者以自身免疫系統攻擊腫瘤，顯著改善存活率。

臨床試驗顯示：

Nivolumab ＋ Ipilimumab 雙免療法的十年存活率約可達 50％。

單獨使用 PD-1 抑制劑的反應率約 30％～40％，部分患者能達長期疾病控制。

這樣的治療成效在十年前幾乎難以想像，代表免疫療法已大幅改寫第四期黑色素瘤的治療格局。

標靶治療──針對 BRAF 突變

約 40％～50％ 黑色素瘤帶有 BRAF V600 突變，可使用 BRAF + MEK 抑制劑，反應通常快速，但較易出現抗藥性。

免疫與標靶都「不是所有人都適用」

第四期治療是否有效，其實取決於多項因素：

腫瘤轉移數量與位置

病人體能狀態（Performance Status）

免疫反應能力

解剖構造限制

併發症與生活品質考量

因此，即使治療武器比十年前強大許多，臨床上仍會遇到患者即便接受免疫療法，疾病仍快速惡化或難以控制的情況。

為何有人會在第四期選擇「放棄治療」？

這並非「放棄生命」，而是權衡益處與負擔後的理性決策。

常見原因包括：

病情快速惡化、身體無法承受治療

副作用（疲倦、心肺負擔、自體免疫反應）損害生活品質

多重器官轉移導致治療效果有限

病人希望將剩餘時間留給生活，而非住院或反覆治療

心理疲乏、重複治療造成巨量壓力

在世界許多癌症照護體系中，「放棄積極治療、改採緩和照護」早已被視為合法、合理、值得尊重的選擇。

醫療團隊在重大治療抉擇中的責任

當患者面臨艱難選擇，醫療團隊應做到：

完整資訊告知

清楚解釋：治療目標是「延長生命」還是「控制症狀」，以及可預期的療效與風險。 共決策（Shared Decision-Making）

治療是患者與家屬共同的選擇，而非醫師單向決定。 生活品質優先

如患者傾向不再接受高強度治療，應轉往緩和醫療、疼痛控制、心理支持等照護模式。 持續陪伴

即便選擇不治療，醫療團隊仍應持續關懷、協助穩定症狀，提供身心社會支持。

從陳文茜個案得到的三大提醒

（一）黑色素瘤更需要早期發現

特別是脚底、腳趾縫、黏膜，台灣族群常在這些位置發生。可利用 ABCDE 規則與「大、黑、不對稱、有變化」等警訊進行自我檢測。





（二）第四期治療已比過去進步，但並非萬能

免疫療法帶來巨大突破，但仍取決於疾病進展速度與體能狀態。





（三）治療與不治療，都是需要被尊重的選擇

每位患者都有資格決定自己生命最後一段的樣貌，那不是退縮，而是勇敢。





