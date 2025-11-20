第四期黑色素瘤與免疫療法解析──從陳文茜個案，看見治療選擇與生命尊嚴
作者/林招煌
資深媒體人陳文茜近日向外界證實，其病情並非肺腺癌復發，而是惡性黑色素瘤第四期，且已轉移至多個器官。這也是黑色素瘤最棘手的階段──遠端轉移、治療複雜、預後變化極大。
黑色素瘤雖然在台灣並不常見，但一旦進展到第四期，治療難度與生活負擔都會全面升級。這起事件再度提醒大眾：黑色素瘤並非「只有皮膚表面的痣才會發生」，尤其腳底、黏膜、指甲溝等位置容易延遲診斷，更需留意。
第四期黑色素瘤的治療進展與限制
免疫療法是近十年第四期黑色素瘤治療中最重要的突破，其中免疫檢查點抑制劑（如 PD-1、CTLA-4 抑制劑）已成為核心療法，可重新活化人體 T 細胞，讓患者以自身免疫系統攻擊腫瘤，顯著改善存活率。
臨床試驗顯示：
Nivolumab ＋ Ipilimumab 雙免療法的十年存活率約可達 50％。
單獨使用 PD-1 抑制劑的反應率約 30％～40％，部分患者能達長期疾病控制。
這樣的治療成效在十年前幾乎難以想像，代表免疫療法已大幅改寫第四期黑色素瘤的治療格局。
標靶治療──針對 BRAF 突變
約 40％～50％ 黑色素瘤帶有 BRAF V600 突變，可使用 BRAF + MEK 抑制劑，反應通常快速，但較易出現抗藥性。
免疫與標靶都「不是所有人都適用」
第四期治療是否有效，其實取決於多項因素：
腫瘤轉移數量與位置
病人體能狀態（Performance Status）
免疫反應能力
解剖構造限制
併發症與生活品質考量
因此，即使治療武器比十年前強大許多，臨床上仍會遇到患者即便接受免疫療法，疾病仍快速惡化或難以控制的情況。
為何有人會在第四期選擇「放棄治療」？
這並非「放棄生命」，而是權衡益處與負擔後的理性決策。
常見原因包括：
病情快速惡化、身體無法承受治療
副作用（疲倦、心肺負擔、自體免疫反應）損害生活品質
多重器官轉移導致治療效果有限
病人希望將剩餘時間留給生活，而非住院或反覆治療
心理疲乏、重複治療造成巨量壓力
在世界許多癌症照護體系中，「放棄積極治療、改採緩和照護」早已被視為合法、合理、值得尊重的選擇。
醫療團隊在重大治療抉擇中的責任
當患者面臨艱難選擇，醫療團隊應做到：
完整資訊告知
清楚解釋：治療目標是「延長生命」還是「控制症狀」，以及可預期的療效與風險。
共決策（Shared Decision-Making）
治療是患者與家屬共同的選擇，而非醫師單向決定。
生活品質優先
如患者傾向不再接受高強度治療，應轉往緩和醫療、疼痛控制、心理支持等照護模式。
持續陪伴
即便選擇不治療，醫療團隊仍應持續關懷、協助穩定症狀，提供身心社會支持。
從陳文茜個案得到的三大提醒
（一）黑色素瘤更需要早期發現
特別是脚底、腳趾縫、黏膜，台灣族群常在這些位置發生。可利用 ABCDE 規則與「大、黑、不對稱、有變化」等警訊進行自我檢測。
（二）第四期治療已比過去進步，但並非萬能
免疫療法帶來巨大突破，但仍取決於疾病進展速度與體能狀態。
（三）治療與不治療，都是需要被尊重的選擇
每位患者都有資格決定自己生命最後一段的樣貌，那不是退縮，而是勇敢。
參考資料
Griffiths JA, et al. The gut microbiome shapes social behaviour across animal species. Nat Rev Microbiol. 2025.
Robert C, et al. Five-Year Outcomes with Nivolumab in Advanced Melanoma. J Clin Oncol.
Larkin J, et al. Ten-year survival with Nivolumab plus Ipilimumab in advanced melanoma. ASCO / ICR UK report.
Weber J, et al. Nivolumab versus chemotherapy in patients with advanced melanoma. N Engl J Med.
Long GV, et al. Dabrafenib plus Trametinib in BRAF-mutated metastatic melanoma. N Engl J Med.
Melanoma Institute Australia. State of the Nation 2022 Report.
U.S. National Cancer Institute (NCI). Melanoma Treatment (PDQ®) — Health Professional Version.
Annals of Oncology. ESMO Clinical Practice Guidelines for cutaneous melanoma.
MSKCC（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）
