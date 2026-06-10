第四海纜貫穿金門大垵海域！恐衝擊生態 議員發聲求補償
為提升國家通訊韌性，中華電信股份有限公司近期積極建置「台澎金馬第四海纜建設工程南側海纜系統」，但由於海纜線路預計行經金門大垵海域，且陸地支配線將貫穿古崗風獅爺至翟山坑道路段，引發地方高度關注；議員董森堡擔憂此舉恐對當地生態造成重大衝擊，要求中華電信必須肩負起地方環境維護與補償責任。
接受中華電信委託代辦道路改善工程的金城鎮公所團隊，昨(9)日晚間在鎮長李誠智帶隊下前往古崗社區活動中心召開說明會，向村民詳細說明工程規畫，並強力爭取私有地主支持。
身為古崗村民的縣議員董森堡表示，線路的鋪設工程勢必將對附近生態與聚落景觀造成衝擊，強力要求中華電信在管線開挖後，必須肩負起地方環境維護與生態補償責任，項目包括高標準的道路復原工程、定期辦理海域魚苗放流、受損林木補植等，並應適當提供古崗社區在地回饋機制。
對此，中華電信允諾將就地方最關心的「道路復原與改善工程」先行攜手地方政府推動，說明會上金城鎮長李誠智特別向古崗村民強調，本項道路改善工程將秉持「維持既有道路、不另行拓寬」的原則進行，全面降低施工期間對古崗傳統聚落與歷史地貌的衝擊。
而由於工程預計行經的路段涉及龐大的私有土地，依法令規定，鎮公所必須在動工前取得所有權人的土地使用同意書，這也成為工程能否如期推進的最大關鍵。
李誠智在會中也特別向古崗董氏宗親會及社區發展協會幹部發出懇託，期盼透過地方組織的凝聚力，協助向不常在鄉或具共同持有產權的鄉親溝通說明，加速募集「地主同意書」。
鎮公所表示，唯有產權問題順利解決，道路改善工程才能即刻進場，讓國家關鍵基礎建設與地方交通生活品質達成雙贏。
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