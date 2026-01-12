第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍
第四軍種「資通電軍指揮部」所轄通信部隊，於今年元旦後回歸陸軍編制。對此，國防部長顧立雄今（12日）說明，通信部隊主要負責支援作戰部隊的野戰通信，因此回到陸軍；資通電軍要專注的是網路戰跟電子戰部分，這會持續滾動檢討編制，未來也有機會進一步與電展室做充分合作。
媒體報導，今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連，負責通信支援。此單位是在蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」。
軍方有人質疑，該政策將部隊通資體系攔腰截斷，對作戰指揮造成重大困擾；如今隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，該單位回歸陸軍編制，軍方形容是結束「9年之亂」。
顧立雄受邀到立法院外交及國防委員會報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」並備質詢。他在會前受訪說明資通電軍調整方式。
顧立雄表示，通信連隊的部分，主要是在負責支援作戰部隊的野戰通信，現在回歸到作戰區做實質指揮，一方面指揮可以扁平化，一方面當然就可以即時、迅速的支援，所以配合回到陸軍是屬於通信、野戰通信這塊。
顧立雄指出，現在資通電軍要專注的是專業的部分，即網路戰、電子戰兩部分，網路戰跟電子戰的部分會陸續滾動式檢討編制，更重要是專業人才的培育以及加強，然後就是如何招募到好的人才，而且能夠留住，甚至進一步與電展室做充分的合作。
顧立雄強調，資通電軍以後會成為的是一個專業性的部隊，國軍會朝向這個目標來努力。
