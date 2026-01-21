第廿五屆公共工程「金質獎」揭曉，臺灣港務公司再創佳績。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

第廿五屆公共工程「金質獎」揭曉，臺灣港務公司再創佳績，以「臺中港老舊碼頭（#29）整建工程」榮獲特優獎，「花蓮港#17～#25碼頭震災修復工程」榮獲優等獎，再度獲得工程界奧斯卡獎肯定，以綠色工法與韌性港埠打造永續港灣新典範。

行政院公共工程委員會廿一日舉辦「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮，行政院卓榮泰院長蒞臨頒獎，臺灣港務公司秉持「安全、品質、永續」的工程核心理念本屆公共工程金質獎再創佳績，由董事長周永暉代表領獎。

「臺中港老舊碼頭整建工程」以「綠色港埠」為原則，避免傳統拆除作業對碼頭面板下海域及潮間帶生態造成干擾，用半預鑄工法搭配活動式施工構台，大幅減少水下與板下高風險作業及混凝土大量澆置，提升施工安全，也有效降低對環境之衝擊，充分體現生態保育與工程品質並重之理念。

「花蓮港碼頭震災修復工程」係以「韌性港埠」為目標，導入「大震不倒、中震好修、小震不壞」之設計理念，透過鋪面材料精選及微地改工法強化基礎結構，大幅提升碼頭設施之耐震性能與整體穩定度，確保港埠在極端地震事件下仍具備高度安全性與修復彈性。