第廿六屆亞洲學生交流計畫開幕 八百名國內外師生齊聚高雄

第26屆亞洲學生交流計畫（ASEP）開幕，85校800名國內外師生齊聚高雄 ，展開跨國專題競賽及文化交流。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

南臺灣年度最具指標性的國際教育交流盛事「2025年亞洲學生交流計畫（ASEP）」26日上午在高雄市立高雄高商登場，計有來自日本、印尼、越南、菲律賓、韓國、泰國及臺灣共計85校60支隊伍，超過800名師生齊聚一堂，展開跨國專題競賽與文化交流。

高雄市教育局副局長吳文靜致詞指出，ASEP為高雄年度國際教育交流重要盛事，維繫高雄市學校與亞洲各國的友好情誼及跨文化合作，並歡迎及感謝所有國內外師生的參與。同時感謝所有國內外師生的參與，以及承辦學校高雄高商劉人誠校長與學校師生投入大量心力籌備活動。

結合市府推動數位、淨零雙軸轉型及智慧城市願景，本年大會也特別選定「智慧環境行動：青年設計未來城市」為主題，邀請並鼓勵大專、高中職與國中學子在數位轉型與淨零排放的全球浪潮下，積極參與公共議題，並運用智慧科技創新思維，提出兼具創意與可行性的解決方案，共同面對氣候變遷與都市發展的挑戰，勇於展現世界公民的責任。

每年在聖誕節前後在高雄市辦理的ASEP及夏季在日本舉行的「世界青年會議」已成為年度循環的國際交流盛事。近年大會主題也結合聯合國永續發展目標，讓參與學子在活動前即結合資訊溝通進行跨國遠距合作，並於大會全程以英語進行專題發表，不僅訓練學生的語言表達力，更培養學生在解決全球性議題的主動及國際共學經驗。

本年度承辦學校高雄高商劉人誠校長也提到，高雄高商除致力推動校內各科教學精進並指導學生參與全國技藝競賽等活動外，也積極推動學生淨零培訓及國際交流，另外今年大會亦延續規劃「國際學生文化表演」，讓國內外師生在參與大會專題發表之餘，也能透過傳統藝術、音樂與舞蹈等進行文化交流。