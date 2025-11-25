「第一丑角」陳勝在牽手老婆害羞 鄭雅升和女兒成情敵

鄭雅升（左起）、陳勝在戲裡戲外都是夫妻。（春河劇團提供）

「台灣第一丑角」陳勝在、鄭雅升領銜主演《千帆映紅》艋舺阿祿嫂，明華園日字戲劇團與春河劇團跨界攜手製作的大戲，陳勝在、鄭雅升在戲裡是一對夫妻，在戲外也是一對夫妻。導演郎祖筠說 ：「陳勝在老師很可愛，跟妻子對戲還會害羞，不敢直視對方，牽手都小心翼翼。」

陳勝在是臺灣第一丑角擅長喜劇，在《千帆映紅》中扮演癡情的亡魂守護著妻子，陳勝在說 ：「在這部戲上下半場是兩種情緒悲喜交雜，我從來沒有在一部戲裡哭成這樣，是我哭戲最多的演出。」鄭雅升則是要在劇中從18歲演到80歲，「這次演出除了詞很多之外，在劇中我有很帥氣的裝扮，也有很多武打的戲份。」

陳芸楚（左起）、陳禹安、鄭雅升、陳勝在25日出席《千帆映紅》排練記者會。（春河劇團提供）

陳勝在、鄭雅升的女兒陳芸楚也參與演出，將和歌仔戲小生陳禹安苦戀，陳禹安飾演的角色愛慕鄭雅升終身未娶，陳芸楚要和媽媽演情敵，她笑說，「我還演過媽媽的媽媽、婆婆，會聽到我媽喊『媽』。」

陳芸楚（左起）劇中苦戀「歌仔戲小生」陳禹安。（春河劇團提供）

十九世紀中葉的台灣，這片土地上最傳奇的庶民女傑「黃阿祿嫂」，她的一生經歷愛情、喪夫、扶子、抗洋、護鄉，展現女力堅韌的一面，並寫下庶民女性永不磨滅的傳奇。由郎祖筠導演、柯志遠編劇量身打造。12月6日、12月7日臺灣戲曲中心大表演廳登場。購票請洽OPENTIX售票系統。

