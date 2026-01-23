第一代少年股神假試搓狂撈5千萬！1500萬交保震撼股市

台灣股市再度爆發重大操縱爭議。台北地檢署22日指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索包含恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處所，偵辦一起涉及盤前試搓撤單的炒股案件。

檢調查出，59歲的蕭漢森涉嫌自2021年間，鎖定燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰等7檔上市公司股票進行操作。根據檢方指控，蕭漢森採用的手法是先在收盤前強力拉抬股價，隔日再於盤前試搓時段，透過本人、親友及旗下法人帳戶大量掛單，製造主力進場的假象吸引投資人跟進。在開盤前數秒撤單並出脫持股套利，10個月內不法獲利3000萬至5000萬元。

本案涉案人員包括蕭漢森本人、其胞弟蕭漢彬、胞姊蕭慧中、女兒蕭又綺以及友人劉正翔共5人。經檢方訊後，蕭漢森以1500萬元交保，並限制住居、出境、出海；蕭漢彬與蕭又綺各以200萬元交保；蕭慧中與劉正翔則各以50萬元交保。全案依違反證券交易法操縱股價罪嫌偵辦。

蕭漢森在股市界素有「第一代少年股神」的稱號。其父親為知名中醫師，母親創立了台灣第一家證券投顧公司。蕭氏兄弟從10幾歲學生時期就開始學習看盤投資，退伍後正式投入股市。兩兄弟30幾歲時成立華碩證券，成為當年最年輕的號子老闆，業績曾達全國第一。2023年，蕭漢森更以22.87億元買下散熱廠力致1.4499萬張持股，財力驚人，被市場視為神秘大戶。

消息曝光後，PTT股板立即引發熱烈討論。多數網友質疑這種操作手法的違法認定標準，紛紛表示「主力不都這樣玩」、「每天都有假搓都不抓」、「這種手法不是很常見」。部分網友將矛頭指向制度本身，認為「早說該取消盤前撮合這種爛制度」、「試搓這白癡制度什麼時候要改」。

另有網友質疑執法的公平性，表示「這是沒交保護費吧」、「抓的好，還是只抓背景不夠硬的」、「自家制度不改，抓小咖的」。不過也有網友指出本案關鍵不只是假試搓，「一堆人沒看到重點，在於用人頭帳戶操作」。

此案再度凸顯台股盤前試搓制度的爭議性，以及市場對於操縱股價行為認定標準的不同看法。檢方目前持續偵辦中，後續發展值得關注。

