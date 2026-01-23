第一代少年股神狂炒7檔股票！檢漏夜訊問 蕭漢森1500萬交保、境管

第一代少年股神蕭漢森1500萬交保。（圖／翁靖祐攝）

蕭漢森涉嫌利用親友帳戶作為人頭，炒作7隻股票以拉抬股價後再售出，賺取價差，獲利數千萬元。台北地檢署1月22日指揮法務部調查局台北市調查處，兵分9路搜索包含蕭等6名被告住處，並約談5名被告到案說明釐清，全案朝向為反證券交易法操縱股價罪進行偵辦。

蕭漢森擁有第一代少年股神的封號，2023年曾斥資22.87億元買下散熱廠力致高達1.4499萬張持股，引發市場熱議，蕭漢森和弟弟蕭漢彬也因此登上媒體版面。蕭氏兄弟的父親為知名中醫師，並且開設中醫診所，母親過去曾在診所擔任護理師。

廣告 廣告

待診所業務好轉以後，蕭氏兄弟的母親徹底轉換跑道，創立了全台首家證券投顧公司，而也因此教會了蕭氏兄弟看盤、投資，成功打造出蕭漢森這樣年輕有為的「第一代少年股神」，但沒想到如今兩兄弟卻涉嫌證券交易法操縱股價罪遭檢調搜索、約談。

檢調發現，蕭漢森疑似在2021年間，透過其親姊蕭慧中、親弟蕭漢彬、女兒以及劉姓友人共5名親友的帳戶當作人頭以後，用不知名的手法拉抬、炒作燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）7檔上市的股價獲利數千萬元。

台北地檢署1月22指揮調查局北機站搜索蕭漢森等6名被告住所，以及恩又博投資公司、華允資產管理公司等9處所，由於已經有1名被告被證實為人頭，因此共約談蕭漢森、蕭慧中、蕭漢彬、以及其女兒蕭宥綺、劉正翔等5名被告到案說明，並於訊後諭知蕭漢彬200萬交保、蕭慧中50萬交保、蕭又綺200萬交保、蕭漢森1500萬交保，限制住居、限制出海、出境。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

女網紅搭公車控遭性騷擾 害男被網暴走上絕路！她下場慘了

殉職勇消詹能傑稱「衣服像山」！屋主撿回收堆家中 醫：氣切搶救50分仍無效

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲