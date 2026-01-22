第一代少年股神翻車！神秘大戶涉操縱7檔股票 爽賺數千萬遭搜索

神秘「蕭姓大戶」涉嫌炒股，遭北檢搜索約談。示意圖

被稱為「神秘大戶」的蕭姓男子涉嫌利用姊弟以及公司法人帳戶當人頭，違法操縱7檔股票，不法獲利高達數千萬，台北地檢署獲報，22日兵分9路搜索，約談蕭男等5名被告到案說明。

據了解，2021年間蕭男利用姊弟以及旗下的恩又博投資以及華允資產2間公司，拉抬燁興(2007)、亞諾法(4133) 、大眾控(3701)、英利-KY(2239) 、圓剛(2417)、志信(2611) 、映泰(2399)7檔股票，共賺得數千萬不法獲利。

廣告 廣告

北檢獲報，22日指揮調查局持搜索票，搜索蕭男、親友等6名被告的住居所與恩又博投資、華允資產2間公司共9處，並通知蕭男等5名被告到案說明，預計晚間移送至北檢複訊。

現年59歲的蕭男過去曾有「少年股神」封號，他畢業於台北城市科技大學休閒事業碩士，和弟弟兩人從年輕時就開始叱吒股市，還曾擔任大豐有線電視董事，現也擔任擔任華允資產管理、恩又博投資等公司董事長，2023年，他因砸重金買入散熱大廠力致 (3483) 成為最大股東而受到市場關注，但據他表示只是「純投資」。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／北市精舍虐殺信徒最新進度 ！ 王薀「三大女護法」交保回家

清掉垃圾吧！基隆勇消殉職換全台一課 粉專慟：別讓走道變英雄墳墓

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

蘆洲雙屍案廖父賣蔥油餅兼當乩童 幫人問事解惑卻沒算到弒親死劫